Показавшего трибунам средний палец игрока РПЛ оштрафовали на ₽250 тыс.
Нападающий махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев заплатит штраф в размере 250 тыс. рублей за оскорбительный жест в сторону зрителей в матче РПЛ с «Факелом». Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, которого цитирует «Матч ТВ».
Матч прошел 6 октября и завершился со счетом 1:1. Гаджиева заменили во втором тайме, в матче он заработал предупреждение, а уходя с поля, показал непристойный жест трибунам.
По словам Григорьянца, Гаджиев до заседания КДК принес извинения.
«Он осознал свое поведение, но средний палец был показан. Мы рассматривали этот поведение с точки зрения оскорбительного жеста», — сказал глава комитета.
Гаджиеву 20 лет, в этом сезоне он забил 4 гола в 15 матчах (в РПЛ и Кубке России).
Махачкалинский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
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