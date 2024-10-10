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Показавшего трибунам средний палец игрока РПЛ оштрафовали на ₽250 тыс.

РФС оштрафовал показавшего трибунам средний палец Гаджиева на ₽250 тыс.
Игрок махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев, уходя с поля в матче с «Факелом» (1:1), показал трибунам оскорбительный жест. 20-летний футболист принес извинения, но КДК все равно назначил ему крупный штраф
Абакар Гаджиев
Абакар Гаджиев (Фото: Официальный сайт ФК «‎Динамо» (Махачкала))

Нападающий махачкалинского «Динамо» Абакар Гаджиев заплатит штраф в размере 250 тыс. рублей за оскорбительный жест в сторону зрителей в матче РПЛ с «Факелом». Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, которого цитирует «Матч ТВ».

Матч прошел 6 октября и завершился со счетом 1:1. Гаджиева заменили во втором тайме, в матче он заработал предупреждение, а уходя с поля, показал непристойный жест трибунам.

По словам Григорьянца, Гаджиев до заседания КДК принес извинения.

«Он осознал свое поведение, но средний палец был показан. Мы рассматривали этот поведение с точки зрения оскорбительного жеста», — сказал глава комитета.

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Гаджиеву 20 лет, в этом сезоне он забил 4 гола в 15 матчах (в РПЛ и Кубке России).

Махачкалинский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

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Анна Сатдинова
Футбол Российский футбольный союз (РФС) ФК Динамо Махачкала Российская премьер-лига (РПЛ)
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