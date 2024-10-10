Алькарас проиграл 33-й ракетке мира Махачу в четвертьфинале «Мастерса»
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас вылетел с турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) с призовым фондом почти $9 млн.
Испанец проиграл 23-летнему чеху Томашу Махачу (33-й в рейтинге) со счетом 6:7 (5:7), 5:7.
Это первое поражение Алькараса за 13 матчей.
Соперники второй раз встречались на корте, счет в личном противостоянии стал 1–1.
Махач в полуфинале сыграет с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером, который ранее в четверг победил россиянина Даниила Медведева.
Алькарас в этом сезоне выиграл четыре турнира, в том числе «Ролан Гаррос» и Уимблдон.
Махач второй раз в карьере обыграл соперника из топ-5 (также ему проигрывал Новак Джокович в полуфинале турнира в Женеве).
Чех будет четвертым полуфиналистом с самым низким рейтингом в истории турнира в Шанхае. С Синнером Махач встречался один раз — в этом году на «Мастерсе» в Майами (США) он проиграл итальянцу в двух сетах в четвертьфинале.
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