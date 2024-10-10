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Алькарас проиграл 33-й ракетке мира Махачу в четвертьфинале «Мастерса»

Алькарас проиграл 33-й ракетке мира Махачу в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае
Испанец прервал 12-матчевую победную серию, уступив в двух сетах чеху Томашу Махачу, который теперь встретится с Янником Синнером
Карлос Алькарас
Карлос Алькарас (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас вылетел с турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай) с призовым фондом почти $9 млн.

Испанец проиграл 23-летнему чеху Томашу Махачу (33-й в рейтинге) со счетом 6:7 (5:7), 5:7.

Это первое поражение Алькараса за 13 матчей.

Соперники второй раз встречались на корте, счет в личном противостоянии стал 1–1.

Махач в полуфинале сыграет с лидером рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером, который ранее в четверг победил россиянина Даниила Медведева.

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Даниил Медведев

Алькарас в этом сезоне выиграл четыре турнира, в том числе «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

Махач второй раз в карьере обыграл соперника из топ-5 (также ему проигрывал Новак Джокович в полуфинале турнира в Женеве).

Чех будет четвертым полуфиналистом с самым низким рейтингом в истории турнира в Шанхае. С Синнером Махач встречался один раз — в этом году на «Мастерсе» в Майами (США) он проиграл итальянцу в двух сетах в четвертьфинале.

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