В Шатуре тренера секции задержали по подозрению в растлении подростков
Тренера по армрестлингу задержали в подмосковной Шатуре по подозрению в совершении развратных действий без применения насилия в отношении шести несовершеннолетних, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.
По данным следствия, преступления происходили с декабря 2019 года по сентябрь 2024-го. С одной из своих подопечных тренер вступил в половую связь, отмечает СК.
Все подростки были моложе 16 лет. Задержанному 35 лет.
По ч. 3 ст. 135 УК (развратные действия) ему грозит до 12 лет лишения свободы, по ч. 1 ст. 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом до 16 лет) — до четырех лет заключения.
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