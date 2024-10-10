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В Шатуре тренера секции задержали по подозрению в растлении подростков

По версии следствия, пострадавшими стали шестеро несовершеннолетних. С одной из своих подопечных тренер вступил в половую связь, сообщает СК

Тренера по армрестлингу задержали в подмосковной Шатуре по подозрению в совершении развратных действий без применения насилия в отношении шести несовершеннолетних, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, преступления происходили с декабря 2019 года по сентябрь 2024-го. С одной из своих подопечных тренер вступил в половую связь, отмечает СК.

Все подростки были моложе 16 лет. Задержанному 35 лет.

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По ч. 3 ст. 135 УК (развратные действия) ему грозит до 12 лет лишения свободы, по ч. 1 ст. 134 (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом до 16 лет) — до четырех лет заключения.

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Анна Сатдинова
Шатура армрестлинг растление
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