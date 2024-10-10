Федерация футбола Австралии: сборная пока не заинтересована в матчах с Россией

В Австралии заявили об отсутствии интереса к матчу со сборной России

В австралийской федерации заявили, что у них распланированы все матчи до июня следующего года и дополнительные товарищеские встречи их не интересуют.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Сборная Австралии до лета следующего года не заинтересована ни в каких товарищеских матчах, в том числе с командой России, сообщили Metaratings в австралийской федерации.

В организации отметили, что у австралийцев уже распланирован график всех матчей до июня.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с понедельника проводит учебно-тренировочный сбор без товарищеских матчей, поскольку не нашла соперников. Команда проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей и встретится с болельщиками.

Сборная Австралии выступает в квалификации чемпионата мира 2026 года в зоне Азиатской конфедерации (AFC), от перехода в которую РФС пока отказался.

Австралийцы занимают 25-ю строчку в рейтинге ФИФА, россияне — 34-ю.

Сборная России отстранена от соревнований УЕФА с 2022 года, последний матч команда Карпина провела в сентябре против Вьетнама (3:0).