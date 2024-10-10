В Австралии заявили об отсутствии интереса к матчу со сборной России
Сборная Австралии до лета следующего года не заинтересована ни в каких товарищеских матчах, в том числе с командой России, сообщили Metaratings в австралийской федерации.
В организации отметили, что у австралийцев уже распланирован график всех матчей до июня.
Сборная России под руководством Валерия Карпина с понедельника проводит учебно-тренировочный сбор без товарищеских матчей, поскольку не нашла соперников. Команда проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей и встретится с болельщиками.
Сборная Австралии выступает в квалификации чемпионата мира 2026 года в зоне Азиатской конфедерации (AFC), от перехода в которую РФС пока отказался.
Австралийцы занимают 25-ю строчку в рейтинге ФИФА, россияне — 34-ю.
Сборная России отстранена от соревнований УЕФА с 2022 года, последний матч команда Карпина провела в сентябре против Вьетнама (3:0).
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