 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В Австралии заявили об отсутствии интереса к матчу со сборной России

Федерация футбола Австралии: сборная пока не заинтересована в матчах с Россией
В австралийской федерации заявили, что у них распланированы все матчи до июня следующего года и дополнительные товарищеские встречи их не интересуют.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин
Главный тренер сборной России Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Сборная Австралии до лета следующего года не заинтересована ни в каких товарищеских матчах, в том числе с командой России, сообщили Metaratings в австралийской федерации.

В организации отметили, что у австралийцев уже распланирован график всех матчей до июня.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с понедельника проводит учебно-тренировочный сбор без товарищеских матчей, поскольку не нашла соперников. Команда проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей и встретится с болельщиками.

В Таджикистане отказались снова играть со сборной России
Спорт
Главный тренер сборной России Валерий Карпин

Сборная Австралии выступает в квалификации чемпионата мира 2026 года в зоне Азиатской конфедерации (AFC), от перехода в которую РФС пока отказался.

Австралийцы занимают 25-ю строчку в рейтинге ФИФА, россияне — 34-ю.

Сборная России отстранена от соревнований УЕФА с 2022 года, последний матч команда Карпина провела в сентябре против Вьетнама (3:0).

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

HBO назвал предполагаемого создателя биткоина

Карпин фразой «не нормальный соперник» отказался играть с «людьми из Пакистана»

Ураган «Милтон» обрушился на Флориду. Видео

Доля «Яндекса» среди агрегаторов такси на столичном рынке превысила 96%

Цены и спрос на массовые новостройки Москвы резко упали

Глава Gotbit задержан в Португалии

Билеты в театры подорожали на фоне стагнации репертуара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол сборная России по футболу Австралия
Материалы по теме
Карпин выступил против матча сборной России с «людьми из Пакистана»
Спорт
В Бурунди выразили интерес к матчу со сборной России по футболу
Спорт
РФС отказался от матча с Пакистаном после слов о «неофициальной сборной»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 106,42 (+0,73) Инвестиции, 09 окт, 17:45 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 96,95 (+0,84) Инвестиции, 09 окт, 17:45
Показавшего трибунам средний палец игрока РПЛ оштрафовали на ₽250 тыс.Спорт, 16:39
«Яндекс Драйв» предложил выкупать арендованные машиныБизнес, 16:36
Замруководителя АСВ арестовали по делу о крупнейшем аквапаркеОбщество, 16:32
Internet Archive подвергся DDoS-атакеТехнологии и медиа, 16:21
Феминистку Маршенкулову и блогера Джумабоя внесли в список экстремистовПолитика, 16:21
Власти сообщили, что ВСУ удерживают гражданских в школе-интернате в СуджеПолитика, 16:20
Bloomberg узнал о проблемах российского бизнеса из-за иностранных банковБизнес, 16:20
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На «Маяке» показали фильм «Папа умер в субботу». Почему его надо смотретьLife, 16:15
Почему ЦБ Индии заблокировал сделки одного из крупнейших холдингов страныОтрасли, 16:13
Джонсон фразой о тараканах, осах и варенье намекнул на возврат в политикуПолитика, 16:12
Власти и бизнес договорились изменить условия нового вычета за инвестицииЭкономика, 16:10
Макрон показал кадры подготовки бригады ВСУ имени Анны ЯрославныПолитика, 16:06
Алькарас проиграл 33-й ракетке мира Махачу в четвертьфинале «Мастерса»Спорт, 16:05
Новый генсек НАТО анонсировал начало ядерных ученийПолитика, 16:02