Федерер — о завершении карьеры Надаля: я надеялся, что этот день не наступит

Федерер и Роналду отреагировали на решение Надаля уйти из тенниса

Федерер заявил, что никогда не хотел стать свидетелем ухода Надаля из тенниса, а Роналду отметил, что талант испанца вдохновил миллионы людей по всему миру. Надаль завершит карьеру в ноябре после финала Кубка Дэвиса

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что соперничество с испанцем Рафаэлем Надалем, с которым он соревновался на протяжении почти всей карьеры, подарило ему незабываемые воспоминания. Слова Федерера приводит Punto de Break.

Надаль в четверг заявил, что завершит карьеру после финала Кубка Дэвиса в ноябре. Федерер ушел из тенниса в сентябре 2022 года. Надаль, Федерер и Новак Джокович («большая тройка») доминировали в теннисе на протяжении двух десятилетий, выиграв в сумме 66 турниров «Большого шлема».

«Какая карьера, Рафа! Я всегда надеялся, что этот день никогда не наступит. Спасибо за незабываемые воспоминания и невероятные достижения в нашем любимом виде спорта», — заявил Федерер, отметив, что для него было «абсолютной честью» играть против Надаля.

Надаль за карьеру выиграл у Федерера 24 из 40 матчей, в том числе 14 финалов.

Под постом Надаля о завершении карьеры в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) оставили комментарии и другие известные спортсмены.

Лидер сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе написал, что Надаль является примером для всех как спортсмен и человек, а также что он «всегда будет легендой».

Футболист Криштиану Роналду заявил, что для него было честью наблюдать за карьерой Надаля и называть его своим другом. «Твоя преданность, страсть и невероятный талант вдохновили миллионы людей во всем мире», — отметил португалец.

Надаль является рекордсменом по числу побед на «Ролан Гаррос» (14), в общей сложности выиграл 92 турнира ATP и является двукратным олимпийским чемпионом.