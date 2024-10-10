Федерер и Роналду отреагировали на решение Надаля уйти из тенниса
Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что соперничество с испанцем Рафаэлем Надалем, с которым он соревновался на протяжении почти всей карьеры, подарило ему незабываемые воспоминания. Слова Федерера приводит Punto de Break.
Надаль в четверг заявил, что завершит карьеру после финала Кубка Дэвиса в ноябре. Федерер ушел из тенниса в сентябре 2022 года. Надаль, Федерер и Новак Джокович («большая тройка») доминировали в теннисе на протяжении двух десятилетий, выиграв в сумме 66 турниров «Большого шлема».
«Какая карьера, Рафа! Я всегда надеялся, что этот день никогда не наступит. Спасибо за незабываемые воспоминания и невероятные достижения в нашем любимом виде спорта», — заявил Федерер, отметив, что для него было «абсолютной честью» играть против Надаля.
Надаль за карьеру выиграл у Федерера 24 из 40 матчей, в том числе 14 финалов.
Под постом Надаля о завершении карьеры в Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность) оставили комментарии и другие известные спортсмены.
Лидер сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе написал, что Надаль является примером для всех как спортсмен и человек, а также что он «всегда будет легендой».
Футболист Криштиану Роналду заявил, что для него было честью наблюдать за карьерой Надаля и называть его своим другом. «Твоя преданность, страсть и невероятный талант вдохновили миллионы людей во всем мире», — отметил португалец.
Надаль является рекордсменом по числу побед на «Ролан Гаррос» (14), в общей сложности выиграл 92 турнира ATP и является двукратным олимпийским чемпионом.
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