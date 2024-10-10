В Австралии готовившего барбекю тренера увезли в больницу на вертолете
Главного тренера австралийского регбийного клуба «Сидней Рустерс» Трента Робинсона вместе с женой госпитализировали с ожогами из-за взрыва газового баллона во время приготовления барбекю. Об этом сообщает 9News.
Пара пострадала во время приготовления ужина в понедельник вечером. Оба получили травмы рук. Сандру Робинсон отпустили долечиваться домой после ночи в больнице, а ее муж провел еще сутки под наблюдением врачей.
Робинсон возглавляет «Рустерс» с 2013 года и трижды становился с ней чемпионом. В этом сезоне «Рустерс» стали третьими в регулярном сезоне и дошли до полуфинала плей-офф.
Робинсону 47 лет, ранее он также работал в «Тулузе» и «Каталонских драконах».
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести
HBO назвал предполагаемого создателя биткоина
Карпин фразой «не нормальный соперник» отказался играть с «людьми из Пакистана»
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду. Видео
Доля «Яндекса» среди агрегаторов такси на столичном рынке превысила 96%
Цены и спрос на массовые новостройки Москвы резко упали
Глава Gotbit задержан в Португалии
Билеты в театры подорожали на фоне стагнации репертуара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов