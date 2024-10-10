 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

В Австралии готовившего барбекю тренера увезли в больницу на вертолете

В Австралии готовившего барбекю тренера по регби увезли в больницу на вертолете
Тренер «Сидней Рустерс» Трент Робинсон и его жена пострадали из-за взрыва газового баллона во время приготовления барбекю. Робинсон получил ожоги и провел две ночи в больнице
Трент Робинсон (справа)
Трент Робинсон (справа) (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Главного тренера австралийского регбийного клуба «Сидней Рустерс» Трента Робинсона вместе с женой госпитализировали с ожогами из-за взрыва газового баллона во время приготовления барбекю. Об этом сообщает 9News.

Пара пострадала во время приготовления ужина в понедельник вечером. Оба получили травмы рук. Сандру Робинсон отпустили долечиваться домой после ночи в больнице, а ее муж провел еще сутки под наблюдением врачей.

Робинсон возглавляет «Рустерс» с 2013 года и трижды становился с ней чемпионом. В этом сезоне «Рустерс» стали третьими в регулярном сезоне и дошли до полуфинала плей-офф.

Робинсону 47 лет, ранее он также работал в «Тулузе» и «Каталонских драконах».

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

HBO назвал предполагаемого создателя биткоина

Карпин фразой «не нормальный соперник» отказался играть с «людьми из Пакистана»

Ураган «Милтон» обрушился на Флориду. Видео

Доля «Яндекса» среди агрегаторов такси на столичном рынке превысила 96%

Цены и спрос на массовые новостройки Москвы резко упали

Глава Gotbit задержан в Португалии

Билеты в театры подорожали на фоне стагнации репертуара

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
регби Австралия
Материалы по теме
Подростков наказали за запуск игрушечного вертолета на матче «Зенита»
Спорт
В Цюрихе 18-летнюю велогонщицу увезли в больницу на вертолете с трассы ЧМ
Спорт
Александра Мостового экстренно госпитализировали
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 106,42 (+0,73) Инвестиции, 09 окт, 17:45 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 96,95 (+0,84) Инвестиции, 09 окт, 17:45
Мобильной «Алисе» дали новую нейросеть и научили создавать картинкиТехнологии и медиа, 15:12
ИСАА перевели на дистанционное обучения из-за случая кориОбщество, 15:05
«Экономия до ₽1 млн». Какую иномарку и как заказать из-за границыАвто, 15:00
Федерер и Роналду отреагировали на решение Надаля уйти из теннисаСпорт, 14:58
Глава Адыгеи сообщил о ликвидации последствий ночной атаки дроновОбщество, 14:55
Болгар поздравила Дурова видео с бывшей тюрьмой для опасных преступниковОбщество, 14:53
Ракурс на людей: как промышленники развеивают мифы о золотодобычеТренды, 14:53
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Дом.РФ» перераспределил лимиты по семейной ипотекеНедвижимость, 14:53
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана с «заменой» полиса ОМСОбщество, 14:49
Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии⁠Политика, 14:48
В Курской области сбили украинскую ракету и два дронаПолитика, 14:33
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:31
Организаторам пророссийских акций в Германии запретили въезд в странуПолитика, 14:25
Как взять под контроль выброс парниковых газовОтрасли, 14:23