В Австралии готовившего барбекю тренера по регби увезли в больницу на вертолете

В Австралии готовившего барбекю тренера увезли в больницу на вертолете

Тренер «Сидней Рустерс» Трент Робинсон и его жена пострадали из-за взрыва газового баллона во время приготовления барбекю. Робинсон получил ожоги и провел две ночи в больнице

Трент Робинсон (справа) (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Главного тренера австралийского регбийного клуба «Сидней Рустерс» Трента Робинсона вместе с женой госпитализировали с ожогами из-за взрыва газового баллона во время приготовления барбекю. Об этом сообщает 9News.

Пара пострадала во время приготовления ужина в понедельник вечером. Оба получили травмы рук. Сандру Робинсон отпустили долечиваться домой после ночи в больнице, а ее муж провел еще сутки под наблюдением врачей.

Робинсон возглавляет «Рустерс» с 2013 года и трижды становился с ней чемпионом. В этом сезоне «Рустерс» стали третьими в регулярном сезоне и дошли до полуфинала плей-офф.

Робинсону 47 лет, ранее он также работал в «Тулузе» и «Каталонских драконах».