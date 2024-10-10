«Спартак» проведет матч КХЛ в Ташкенте

Игра с минским «Динамо» пройдет 22 декабря на 12-тысячной арене. Узбекистан станет 16-й страной, принявшей матч КХЛ

Фото: Телеграм-канал ХК «Спартак»

Московский «Спартак» и минское «Динамо» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ в Ташкенте, сообщила пресс-служба лиги.

Встреча состоится на 12-тысячной «Хумо Арене» 22 декабря.

Узбекистан станет 16-й страной, которая примет матч КХЛ.

«Спартак» в третий раз сыграет вынесенный матч КХЛ — в 2010-м «красно-белые» проиграли СКА со счетом 1:5 в Давосе (Швейцария), а в 2018-м уступил «Йокериту» в Таллине (3:4 в овертайме).

«Спартак» занимает второе место в Западной конференции, минчане — седьмое. В этом сезоне москвичи уже обыгрывали белорусских соперников со счетом 5:2.