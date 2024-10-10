«Спартак» проведет матч КХЛ в Ташкенте
Московский «Спартак» и минское «Динамо» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ в Ташкенте, сообщила пресс-служба лиги.
Встреча состоится на 12-тысячной «Хумо Арене» 22 декабря.
Узбекистан станет 16-й страной, которая примет матч КХЛ.
«Спартак» в третий раз сыграет вынесенный матч КХЛ — в 2010-м «красно-белые» проиграли СКА со счетом 1:5 в Давосе (Швейцария), а в 2018-м уступил «Йокериту» в Таллине (3:4 в овертайме).
«Спартак» занимает второе место в Западной конференции, минчане — седьмое. В этом сезоне москвичи уже обыгрывали белорусских соперников со счетом 5:2.
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