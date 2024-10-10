Александрова будет единственной россиянкой в 1/4 финала турнира WTA в Ухане

Только одна россиянка дошла до 1/4 финала крупного турнира WTA в Ухане

Екатерина Александрова разгромила американку Баптист со счетом 6:1, 6:1. Дарья Касаткина и Эрика Андреева уступили в двух сетах, соответственно, польке Линетт и итальянке Паолини

Екатерина Александрова (Фото: Wang He / Getty Images)

Российские теннисистки Эрика Андреева и Дарья Касаткина в четверг не смогли пробиться в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Ухане (Китай) с призовым фондом более $3,2 млн.

Андреева-старшая (70-я в рейтинге) проиграла со счетом 3:6, 2:6 итальянке Джасмин Паолини (шестая).

Касаткина (11-я) уступила польке Магде Линетт (45-я) — 2:6, 3:6.

Из выступавших в 1/8 финала россиянок дальше прошла только Екатерина Александрова (33-я), которая разгромила американку Хейли Баптист (102-я) — 6:1, 6:1.

За выход в полуфинал Александрова сыграет с 51-й ракеткой мира китаянкой Ван Синьюй.

В этом сезоне Александрова один раз играла в финале турнира WTA (в австрийском Линце) и четыре раза — в полуфиналах.

Победительница турнира в Ухане получит более $500 тыс. призовых и 1 тыс. рейтинговых очков.