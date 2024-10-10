Только одна россиянка дошла до 1/4 финала крупного турнира WTA в Ухане
Российские теннисистки Эрика Андреева и Дарья Касаткина в четверг не смогли пробиться в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Ухане (Китай) с призовым фондом более $3,2 млн.
Андреева-старшая (70-я в рейтинге) проиграла со счетом 3:6, 2:6 итальянке Джасмин Паолини (шестая).
Касаткина (11-я) уступила польке Магде Линетт (45-я) — 2:6, 3:6.
Из выступавших в 1/8 финала россиянок дальше прошла только Екатерина Александрова (33-я), которая разгромила американку Хейли Баптист (102-я) — 6:1, 6:1.
За выход в полуфинал Александрова сыграет с 51-й ракеткой мира китаянкой Ван Синьюй.
В этом сезоне Александрова один раз играла в финале турнира WTA (в австрийском Линце) и четыре раза — в полуфиналах.
Победительница турнира в Ухане получит более $500 тыс. призовых и 1 тыс. рейтинговых очков.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести
HBO назвал предполагаемого создателя биткоина
Карпин фразой «не нормальный соперник» отказался играть с «людьми из Пакистана»
Ураган «Милтон» обрушился на Флориду. Видео
Доля «Яндекса» среди агрегаторов такси на столичном рынке превысила 96%
Цены и спрос на массовые новостройки Москвы резко упали
Глава Gotbit задержан в Португалии
Билеты в театры подорожали на фоне стагнации репертуара
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов