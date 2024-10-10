Медведев проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Шанхае

Медведев проиграл первой ракетке мира в четвертьфинале турнира в Китае

Россиянин сумел забрать у итальянца только пять геймов в сумме в двух сетах

Даниил Медведев (Фото: Bai Xuefei / Global look press)

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в четвертьфинале турнира «Мастерс» в Шанхае. Встреча завершилась со счетом 1:6, 4:6.

За 1 час 23 минуты, что продолжалась встреча, Медведев выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и не сумел реализовать единственный заработанный брейк-пойнт. В активе Синнера девять эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта. Счет личных встреч стал 7:7

Во время игры Медведев дважды вызывал физиотерапевта. В основном беспокойство теннисиста вызывало правое плечо, которое было затейпировано.

В полуфинале итальянец встретится с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Томаш Махач (Чехия).

Медведев побеждал в Шанхае в 2019 году. Призовой фонд турнира составлет почти $9 млн.