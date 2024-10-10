МВД объявило в розыск экс-игрока «Локомотива» за призывы убивать россиян
Бывший футболист сборной Украины Александр Алиев появился в базе розыска МВД России, следует из картотеки ведомства.
В конце августа в Москве было возбуждено уголовное дело в отношении Алиева за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы.
Летом Алиев выложил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) видео, в котором призвал убивать мирное население в Курской области. На кадрах 39-летний Алиев обратился к украинским военным с призывом убивать «эту нечисть».
Алиев родился в Хабаровске и до 12 лет жил в России, его мать родом из Курска.
В России Алиев играл за «Локомотив» (2010) и махачкалинский «Анжи» (2014–2015), в 2010-м стал лучшим игроком чемпионата России по системе «гол+пас» — 14+6.
В составе киевского «Динамо» Алиев стал двукратным чемпионом Украины, выиграл Кубок и три Суперкубка страны. В сборной Украины полузащитник провел 28 матчей и забил шесть голов.
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