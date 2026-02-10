Российская саночница Олесик заняла 13-е место на Олимпиаде
Российская саночница Дарья Олесик заняла 13-е место в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
После четырех заездов Олесик показала время 3 минуты 33,210 секунды.
Россиянка уступила 2,585 секунды победительнице — немке Юлии Таубиц (3.30,625).
Серебро завоевала латвийка Элина Бота (+0,918), бронза досталась американке Эшли Фаркарсон (+0,957).
Ранее российский саночник Павел Репилов занял 14-е место в одиночных соревнованиях.
Всего на Играх в Италии выступают 13 российских атлетов в нейтральном статусе.
