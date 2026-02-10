Российская саночница Олесик заняла 13-е место на Олимпиаде

Золотую медаль завоевала немка Юлия Таубиц, серебро — латвийка Элина Бота, бронзу — американка Эшли Фаркарсон

Дарья Олесик (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Российская саночница Дарья Олесик заняла 13-е место в одиночных соревнованиях на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

После четырех заездов Олесик показала время 3 минуты 33,210 секунды.

Россиянка уступила 2,585 секунды победительнице — немке Юлии Таубиц (3.30,625).

Серебро завоевала латвийка Элина Бота (+0,918), бронза досталась американке Эшли Фаркарсон (+0,957).

Ранее российский саночник Павел Репилов занял 14-е место в одиночных соревнованиях.

Всего на Играх в Италии выступают 13 российских атлетов в нейтральном статусе.