Роднина предложила украинцу Марсаку «собрать чемоданы» после слов о Гуменнике

Роднина предложила украинцу «собрать чемоданы» после слов о Гуменнике

Украинский фигурист Кирилл Марсак заявил, что ему неприятно соревноваться с россиянином. Роднина считает, что «парень решил прорекламировать себя»

Ирина Роднина (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала украинского фигуриста Кирилла Марсака после его слов о россиянине Петре Гуменнике.

«Если ему неприятно соревноваться с Петром, пусть собирает чемоданы и уезжает с Олимпиады. Уверена, ни на что эти слова не повлияют. Видно, парень решил прорекламировать себя», — сказала Роднина Sport24.

Ранее Марсак, говоря о Гуменнике, заявил, что ему «неприятно соревноваться с такими людьми» на Олимпиаде в Италии.

Гуменник и Марсак на Играх примут участие в соревнованиях фигуристов-одиночников. 10 февраля они откатают короткую программу.

Россиянин выйдет на лед под первым номером, украинец — восьмым.