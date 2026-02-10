 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Реклама
Олимпиада-2026⁠,
0

Роднина предложила украинцу «собрать чемоданы» после слов о Гуменнике

Роднина предложила украинцу Марсаку «собрать чемоданы» после слов о Гуменнике
Сюжет
Олимпиада-2026
Украинский фигурист Кирилл Марсак заявил, что ему неприятно соревноваться с россиянином. Роднина считает, что «парень решил прорекламировать себя»
Ирина Роднина
Ирина Роднина (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала украинского фигуриста Кирилла Марсака после его слов о россиянине Петре Гуменнике.

«Если ему неприятно соревноваться с Петром, пусть собирает чемоданы и уезжает с Олимпиады. Уверена, ни на что эти слова не повлияют. Видно, парень решил прорекламировать себя», — сказала Роднина Sport24.

Ранее Марсак, говоря о Гуменнике, заявил, что ему «неприятно соревноваться с такими людьми» на Олимпиаде в Италии.

Гуменник и Марсак на Играх примут участие в соревнованиях фигуристов-одиночников. 10 февраля они откатают короткую программу.

Россиянин выйдет на лед под первым номером, украинец — восьмым.

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2026 фигурное катание Петр Гуменник Ирина Роднина
Петр Гуменник фото
Петр Гуменник
фигурист
11 апреля 2002 года
Материалы по теме
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
