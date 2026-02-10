Роднина предложила украинцу «собрать чемоданы» после слов о Гуменнике
Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала украинского фигуриста Кирилла Марсака после его слов о россиянине Петре Гуменнике.
«Если ему неприятно соревноваться с Петром, пусть собирает чемоданы и уезжает с Олимпиады. Уверена, ни на что эти слова не повлияют. Видно, парень решил прорекламировать себя», — сказала Роднина Sport24.
Ранее Марсак, говоря о Гуменнике, заявил, что ему «неприятно соревноваться с такими людьми» на Олимпиаде в Италии.
Гуменник и Марсак на Играх примут участие в соревнованиях фигуристов-одиночников. 10 февраля они откатают короткую программу.
Россиянин выйдет на лед под первым номером, украинец — восьмым.
