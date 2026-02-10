Роман Ротенберг под саундтрек из «Рокки» показал упражнение «Бей канадца»

Советский тренер Анатолий Тарасов, возглавлявший сборную СССР по хоккею с 1958 по 1972 год, применял аналогичное упражнение на своих тренировках

Роман Ротенберг (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг опубликовал в своем телеграм-канале видео тренировки, где выполняет упражнение под названием «Бей канадца» под саундтрек из фильма «Рокки».

В клипе Ротенберг выполняет упражнение: отталкивается одной ногой от пола, запрыгивает на степ-платформу у матов и проводит имитацию силового приема, после чего возвращается в исходную позицию. Действие происходит под саундтрек Eye of the Tiger из фильма «Рокки». Ролик подписан: «Все берем на вооружение!»

Аналогичное упражнение с таким же названием использовал в своих тренировках советский тренер Анатолий Тарасов, который с 1958 по 1972 год руководил сборной СССР по хоккею, выиграв с ней три Олимпиады (1964, 1968, 1972) и девять чемпионатов мира (1963−1971).

Ротенберг — первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» и член совета директоров московского хоккейного «Динамо».