 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Теннис WTA. Доха. Хард Наварро Э Калинская А 1 2,35 x 2 1,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,55 x 4,3 2 5,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,6 x 4,4 2 1,7 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,8 x 3 2 2,8 Футбол Германия. Кубок Бавария Лейпциг 1 1,3 x 6,1 2 8,5 Футбол Испания. Кубок Атлетик Бильбао Реал Сосьедад 1 2,2 x 3,2 2 3,45 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Брентфорд Арсенал 1 4,8 x 3,95 2 1,7 Футбол Испания. Кубок Атлетико Барселона 1 3,1 x 3,95 2 2,1 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Роман Ротенберг под саундтрек из «Рокки» показал упражнение «Бей канадца»

Советский тренер Анатолий Тарасов, возглавлявший сборную СССР по хоккею с 1958 по 1972 год, применял аналогичное упражнение на своих тренировках
Роман Ротенберг
Роман Ротенберг (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг опубликовал в своем телеграм-канале видео тренировки, где выполняет упражнение под названием «Бей канадца» под саундтрек из фильма «Рокки».

В клипе Ротенберг выполняет упражнение: отталкивается одной ногой от пола, запрыгивает на степ-платформу у матов и проводит имитацию силового приема, после чего возвращается в исходную позицию. Действие происходит под саундтрек Eye of the Tiger из фильма «Рокки». Ролик подписан: «Все берем на вооружение!»

Аналогичное упражнение с таким же названием использовал в своих тренировках советский тренер Анатолий Тарасов, который с 1958 по 1972 год руководил сборной СССР по хоккею, выиграв с ней три Олимпиады (1964, 1968, 1972) и девять чемпионатов мира (1963−1971).

Ротенберг — первый вице-президент ФХР, главный тренер сборной «Россия 25» и член совета директоров московского хоккейного «Динамо».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Роман Ротенберг ФХР Хоккей
Материалы по теме
Бывший хоккеист СКА и «Спартака» Артем Федоров умер в возрасте 32 лет
Спорт
Рекорд все ближе. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Италия завоевала золото Олимпиады в смешанной эстафете в шорт-треке
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Разведка Эстонии признала отсутствие у России планов нападать на НАТО Политика, 17:03
Лавров рассказал о поведении Зеленского после встречи с Путиным Политика, 17:03
Бывшего пиар-менеджера «Роснефти» приговорили по делу «держиморды» Общество, 16:57
Суд в Британии обязал вернуть деньги Внешпромбанка фонду укравших их Бизнес, 16:53
Минпросвещения изменит перечень разрешенных учебников в школах России Общество, 16:48
Резервная линия питания Запорожской АЭС отключена после обстрела Политика, 16:45
Госдума приняла в первом чтении новый пакет мер против мошенников Общество, 16:41
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
По подозрению в убийстве экс-главы ВФЛА Балахничева задержали его сына Спорт, 16:39
Не ошибка личности, а сбой в картине влияния: как извлечь урок из провала Образование, 16:39
Госдума приняла в первом чтении ограничение по числу банковских карт Инвестиции, 16:38
Над Россией за два часа уничтожили 44 дрона Политика, 16:37
В МИД допустили возобновление работы генконсульства США в Екатеринбурге Политика, 16:32
Итальянская фигуристка взяла на Олимпиаду талисман погибшей коллеги Спорт, 16:31
Трамп пригрозил сорвать открытие моста из Канады. Что известно о проекте Политика, 16:30