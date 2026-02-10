На Олимпиаде заменят покрытие подиумов после жалобы фигуристов
Международный олимпийский комитет (МОК) заменит покрытие подиума на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо после жалобы фигуристов. Об этом сообщил на ежедневном брифинге МОК глава операционной службы оргкомитета Игр Лука Касасса.
«Нас проинформировали об этом. Мы немедленно приняли меры и заменим покрытие пьедестала. Нужно чуть больше времени, чтобы решить эти вопросы с Международным союзом конькобежцев», — рассказал Касасса.
Командные соревнования фигуристов завершились 8 февраля, золото завоевала сборная США, серебро — Япония, бронзу — Италия. После завершения церемонии награждения стало известно, что американским фигуристам пришлось затачивать коньки, так как на подиуме отсутствовало мягкое покрытие, что привело к царапинам и повреждению лезвий.
Позднее сборная Японии подала жалобу организаторам Игр из-за покрытия пьедестала. Представитель японской сборной Йосуке Такеучи отметил, что пьедестал в Милане представлял собой «шершавую, похожую на асфальт массу из обработанного камня», которая оставляла сколы на лезвиях коньков.
