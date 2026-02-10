Украинский фигурист заявил, что ему неприятно соревноваться с Гуменником
Украинскому фигуристу Кириллу Марсаку не нравится, что ему предстоит соперничать с россиянином Петром Гуменником на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
«Нам неприятно соревноваться с такими людьми», — цитирует Марсака TVNET.
Российские спортсмены выступают на Играх-2026 в нейтральном статусе.
Гуменник и Марсак примут участие в соревнованиях фигуристов-одиночников. 10 февраля они откатают короткую программу.
Россиянин выйдет на лед под первым номером, украинец — восьмым.
Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы из-за проблем с авторскими правами. В итоге фигурист выступит под композицию «Waltz 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8