Украинский фигурист заявил, что ему неприятно соревноваться с Гуменником

Кирилл Марсак (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Украинскому фигуристу Кириллу Марсаку не нравится, что ему предстоит соперничать с россиянином Петром Гуменником на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Нам неприятно соревноваться с такими людьми», — цитирует Марсака TVNET.

Российские спортсмены выступают на Играх-2026 в нейтральном статусе.

Гуменник и Марсак примут участие в соревнованиях фигуристов-одиночников. 10 февраля они откатают короткую программу.

Россиянин выйдет на лед под первым номером, украинец — восьмым.

Ранее стало известно, что Гуменнику не одобрили музыку из фильма «Парфюмер» для короткой программы из-за проблем с авторскими правами. В итоге фигурист выступит под композицию «Waltz 1805» армянского скрипача Эдгара Акопяна.