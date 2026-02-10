ЦСКА победил «Зенит» по пенальти в зимнем Кубке РПЛ

«Зенит» сравнял счет на 90-й минуте, но уступил в серии 11-метровых

Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА

Футболисты московского ЦСКА обыграли петербургский «Зенит» в серии пенальти в матче зимнего Кубка РПЛ, который проходит в ОАЭ.

Основное время завершилось со счетом 2:2. На голы Кирилла Глебова (9-я минута) и Жоао Виктора (49) «Зенит» ответил мячами Вендела (43) и Дугласа Сантоса (90+2).

В серии пенальти сильнее был ЦСКА — 4:3.

Армейский клуб набрал 5 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. У «Краснодара» и «Зенита» по 4 очка, у московского «Динамо» — 2 очка.

Зимний Кубок РПЛ завершится позднее во вторник матчем «Краснодара» и «Динамо».