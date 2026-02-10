 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Теннис WTA. Доха. Хард Наварро Э Калинская А 1 2,35 x 2 1,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,56 x 4,2 2 5,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,5 x 4,4 2 1,71 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,8 x 3 2 2,8 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 18 x 1,04 2 31 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,9 x 3,65 2 1,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

ЦСКА победил «Зенит» по пенальти в зимнем Кубке РПЛ

«Зенит» сравнял счет на 90-й минуте, но уступил в серии 11-метровых
Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА
Фото: телеграм-канал ФК ЦСКА

Футболисты московского ЦСКА обыграли петербургский «Зенит» в серии пенальти в матче зимнего Кубка РПЛ, который проходит в ОАЭ.

Основное время завершилось со счетом 2:2. На голы Кирилла Глебова (9-я минута) и Жоао Виктора (49) «Зенит» ответил мячами Вендела (43) и Дугласа Сантоса (90+2).

В серии пенальти сильнее был ЦСКА — 4:3.

Армейский клуб набрал 5 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. У «Краснодара» и «Зенита» по 4 очка, у московского «Динамо» — 2 очка.

Зимний Кубок РПЛ завершится позднее во вторник матчем «Краснодара» и «Динамо».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА ФК Зенит Российская премьер-лига (РПЛ)
Материалы по теме
Футболист сборной Панамы перешел в клуб РПЛ
Спорт
«Краснодар» разгромил «Зенит» в матче Зимнего Кубка РПЛ
Спорт
Купленный клубом Роналду за €77 млн колумбиец перешел в аренду в «Зенит»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Госдума ужесточила ответственность строителей в России Недвижимость, 14:01
Лавров не увидел логики в словах Писториуса и Мерца о войне с Россией Политика, 13:56
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:55
Президент Киргизии уволил главу Госкомитета нацбезопасности Общество, 13:49
Посашков не прошел квалификацию в шорт-треке на 1000 м на Олимпиаде Спорт, 13:47
В России появится новый автобренд Tenet Plus Авто, 13:47
Экс-главу Верховного суда Адыгеи Трахова лишили неприкосновенности Политика, 13:39
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Кто из россиян выступит за другие сборные на Олимпиаде-2026 Спорт, 13:38
В России ограничат работу Telegram: какие сервисы ранее блокировали Технологии и медиа, 13:37
Южная Корея начала проверку Bithumb после истории с фиктивными биткоинами Крипто, 13:33
История Алены Крыловой. С уральского шорт-трека на олимпийский Спорт, 13:32
Акции VK резко выросли после новости об ограничении работы Telegram Инвестиции, 13:27
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Лавров назвал желтизной сообщения об Эпштейне как агенте спецслужб России Политика, 13:25