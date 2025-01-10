 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Китайский баскетболист пронес девушку в отель в чемодане

Китайский баскетболист пронес девушку в отель в чемодане и был отстранен от игр
Защитник «Гуанчжоу» Чжан Синьлян перед матчем чемпионата страны решил провести время со своей девушкой в отеле и таким образом незаметно пронес ее в номер. За нарушение правил клуба игрок был отстранен на неопределенный срок
Чжан Синьлян
Чжан Синьлян (Фото: «Гуанчжоу Лунг Лайонс»)

Китайской «Гуанчжоу Лунг Лайонс» отстранил защитника Чжан Синьляна за то, что баскетболист пронес свою девушку в чемодане в отель перед матчем чемпионата страны. Об этом сообщает The Sun.

Сама девушка опубликовала в Weibo фото из номера отеля, в том числе где она втискивается в маленький черный чемодан. Она быстро их удалила, но это не помогло и игрок был отстранен на неопределенный срок.

«Недавно Чжан Синьлян привлек внимание из-за своего неподобающего обращения с личными делами. После консультаций с руководством клуба и тренерским составом было решено, что ему будет немедленно запрещено участвовать в матчах «Гуанчжоу Лунг Лайонс», — говорится в заявлении команды в Weibo.

Отмечается, что баскетболист принес извинения за нарушение правил. «Чжан Синьлян искренне понял, что, как молодой игрок, он должен предъявлять к себе более высокие требования, и извинился. Наша молодая команда извлечет из этого урок, будет более дисциплинированной, будет работать усерднее и оправдает ожидания болельщиков», — добавили в клубе.

Фото: The Sun
Фото: The Sun

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

FT узнала, что ЕС боится отмены Трампом санкций против России

В Москве в 2025 году построят четыре станции метро

Момент нападения подростка на школу в Курске. Видео

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

«Ростелеком» поднял цены на домашний интернет

Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные сумму

Каким будет 2025 год для российского виноделия

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году

Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол Китай
Материалы по теме
В Риге прошли похороны погибшего баскетболиста Яниса Тиммы
Спорт
Звезду НБА оштрафовали за непристойные жесты в адрес болельщиков
Спорт
Звезда НБА получил перелом пазухи носа
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 105,09 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 102,29 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07
Суд начал рассмотрение дела двух готовивших теракты в России пилотов ВСУПолитика, 17:01
Собянин открыл новый мост через Москву-рекуГород, 16:56
Росавиация увидела санкционное давление в рекомендациях ЕС по полетамПолитика, 16:51
5 новых корейских иномарок в России. Раньше они не продавалисьАвто, 16:50
Генераторы инвестиций: как GenAI-стартапы привлекают миллиардыТренды, 16:50
Лучшего бомбардира Чемпионшипа дисквалифицировали за плевок в соперникаСпорт, 16:43
Как работает полный привод с системой Torque-VectoringAutonews, 16:43
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Reuters узнал об «одних из самых жестких санкций» США против нефти России⁠Политика, 16:40
Зеленский заявил о желании завершить конфликт с Россией в этом годуПолитика, 16:40
Человек – в центре: чем геологоразведка привлекает профессионаловТренды, 16:40
В 2025 году в Москве появится 300 новых пешеходных переходовГород, 16:38
Председателя Еврокомиссии не пригласили на инаугурацию ТрампаПолитика, 16:37
Социальные расходы бюджета в 2025 году окажутся выше планировавшихсяЭкономика, 16:35
На США пришлось 25% мощности майнинга в декабре. Что изменилосьКрипто, 16:28