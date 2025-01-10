Китайский баскетболист пронес девушку в отель в чемодане
Китайской «Гуанчжоу Лунг Лайонс» отстранил защитника Чжан Синьляна за то, что баскетболист пронес свою девушку в чемодане в отель перед матчем чемпионата страны. Об этом сообщает The Sun.
Сама девушка опубликовала в Weibo фото из номера отеля, в том числе где она втискивается в маленький черный чемодан. Она быстро их удалила, но это не помогло и игрок был отстранен на неопределенный срок.
«Недавно Чжан Синьлян привлек внимание из-за своего неподобающего обращения с личными делами. После консультаций с руководством клуба и тренерским составом было решено, что ему будет немедленно запрещено участвовать в матчах «Гуанчжоу Лунг Лайонс», — говорится в заявлении команды в Weibo.
Отмечается, что баскетболист принес извинения за нарушение правил. «Чжан Синьлян искренне понял, что, как молодой игрок, он должен предъявлять к себе более высокие требования, и извинился. Наша молодая команда извлечет из этого урок, будет более дисциплинированной, будет работать усерднее и оправдает ожидания болельщиков», — добавили в клубе.
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