Китайский баскетболист пронес девушку в отель в чемодане и был отстранен от игр

Защитник «Гуанчжоу» Чжан Синьлян перед матчем чемпионата страны решил провести время со своей девушкой в отеле и таким образом незаметно пронес ее в номер. За нарушение правил клуба игрок был отстранен на неопределенный срок

Чжан Синьлян (Фото: «Гуанчжоу Лунг Лайонс»)

Китайской «Гуанчжоу Лунг Лайонс» отстранил защитника Чжан Синьляна за то, что баскетболист пронес свою девушку в чемодане в отель перед матчем чемпионата страны. Об этом сообщает The Sun.

Сама девушка опубликовала в Weibo фото из номера отеля, в том числе где она втискивается в маленький черный чемодан. Она быстро их удалила, но это не помогло и игрок был отстранен на неопределенный срок.

«Недавно Чжан Синьлян привлек внимание из-за своего неподобающего обращения с личными делами. После консультаций с руководством клуба и тренерским составом было решено, что ему будет немедленно запрещено участвовать в матчах «Гуанчжоу Лунг Лайонс», — говорится в заявлении команды в Weibo.

Отмечается, что баскетболист принес извинения за нарушение правил. «Чжан Синьлян искренне понял, что, как молодой игрок, он должен предъявлять к себе более высокие требования, и извинился. Наша молодая команда извлечет из этого урок, будет более дисциплинированной, будет работать усерднее и оправдает ожидания болельщиков», — добавили в клубе.

Фото: The Sun