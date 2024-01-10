«Лацио» благодаря пенальти выбил «Рому» из Кубка Италии
«Лацио» одержал победу над «Ромой» в римском дерби в рамках четвертьфинала Кубка Италии.
Игра завершилась со счетом 1:0. Гол на 51-й минуте с пенальти забил Маттиа Дзакканьи.
Команды заканчивали встречу вдесятером — в концовке удаления заработали Педро и Сердар Азмун.
В полуфинале «Лацио» сыграет с победителем пары «Ювентус» — «Фрозиноне».
«Лацио» и «Рома» в 182-й раз встречались друг с другом, у «Ромы» 67 побед, у ее соперника теперь 51, еще 64 игры закончились вничью. В Кубке Италии команды играли 20 раз, последний — в сезоне 2016/17, когда «Лацио» победил «Рому» в полуфинале.
С сезона 2019/20 «Лацио» четыре раза вылетал в четвертьфинале Кубка. «Рома» также терпела неудачу в четырех своих последних четвертьфиналах и не играла в полуфинале с 2017 года.
«Рома» выиграла у «Лацио» только два из десяти последних матчей (пять поражений, три ничьи), не забив в пяти играх.
В последних трех римских дерби было забито только два мяча — оба футболистами «Лацио».
«Рома» не смогла забить «Лацио» в четвертом дерби подряд впервые с сезона 1995/96.