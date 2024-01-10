«Лацио» благодаря пенальти выбил «Рому» из Кубка Италии

Матч завершился со счетом 1:0. «Рома» не смогла забить «Лацио» в четырех дерби подряд впервые с 1996 года. За выход в финал «Лацио» сыграет с победителем пары «Ювентус» — «Фрозиноне»

Фото: Paolo Bruno / Getty Images

«Лацио» одержал победу над «Ромой» в римском дерби в рамках четвертьфинала Кубка Италии.

Игра завершилась со счетом 1:0. Гол на 51-й минуте с пенальти забил Маттиа Дзакканьи.

Команды заканчивали встречу вдесятером — в концовке удаления заработали Педро и Сердар Азмун.

В полуфинале «Лацио» сыграет с победителем пары «Ювентус» — «Фрозиноне».

«Лацио» и «Рома» в 182-й раз встречались друг с другом, у «Ромы» 67 побед, у ее соперника теперь 51, еще 64 игры закончились вничью. В Кубке Италии команды играли 20 раз, последний — в сезоне 2016/17, когда «Лацио» победил «Рому» в полуфинале.

С сезона 2019/20 «Лацио» четыре раза вылетал в четвертьфинале Кубка. «Рома» также терпела неудачу в четырех своих последних четвертьфиналах и не играла в полуфинале с 2017 года.

00 дней : 00 часов : 00 минут : 00 секунд Откройте новые возможности в 2024 году «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

«Рома» выиграла у «Лацио» только два из десяти последних матчей (пять поражений, три ничьи), не забив в пяти играх.

В последних трех римских дерби было забито только два мяча — оба футболистами «Лацио».

«Рома» не смогла забить «Лацио» в четвертом дерби подряд впервые с сезона 1995/96.