Касаткина второй раз за неделю вышла в четвертьфинал турнира WTA
Вторая ракетка России Дарья Касаткина стала четвертьфиналисткой турнира в австралийской Аделаиде с призовым фондом более $900 тыс.
Во втором круге Касаткина победила соотечественницу Анну Калинскую со счетом 5:7, 6:4, 7:5.
Касаткина занимает 15-е место в рейтинге WTA, Калинская — 75-е.
За выход в полуфинал Касаткина 11 января сыграет с немкой Лаурой Зигемунд (89-я).
На прошлой неделе Касаткина играла в четвертьфинале турнира в Брисбене, где уступила второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко в двух сетах — 1:6, 4:6.
Победительница турнира в Аделаиде получит $142 тыс. и 500 рейтинговых очков.
В четвертьфинал турнира ранее вышла Анастасия Павлюченкова, еще одной представительницей России на этой стадии будет победительница встречи между Екатериной Александровой и Вероникой Кудерметовой.