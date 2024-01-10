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Касаткина второй раз за неделю вышла в четвертьфинал турнира WTA

Касаткина победила Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Дарья Касаткина обыграла Анну Калинскую и вышла в четвертьфинал турнира в Аделаиде, где встретится с немкой Лаурой Зигемунд
Дарья Касаткина
Дарья Касаткина (Фото: Chris Hyde / Getty Images)

Вторая ракетка России Дарья Касаткина стала четвертьфиналисткой турнира в австралийской Аделаиде с призовым фондом более $900 тыс.

Во втором круге Касаткина победила соотечественницу Анну Калинскую со счетом 5:7, 6:4, 7:5.

Касаткина занимает 15-е место в рейтинге WTA, Калинская — 75-е.

За выход в полуфинал Касаткина 11 января сыграет с немкой Лаурой Зигемунд (89-я).

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На прошлой неделе Касаткина играла в четвертьфинале турнира в Брисбене, где уступила второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко в двух сетах — 1:6, 4:6.

Победительница турнира в Аделаиде получит $142 тыс. и 500 рейтинговых очков.

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В четвертьфинал турнира ранее вышла Анастасия Павлюченкова, еще одной представительницей России на этой стадии будет победительница встречи между Екатериной Александровой и Вероникой Кудерметовой.

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Анна Сатдинова
теннис WTA Дарья Касаткина
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