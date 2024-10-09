Кузнецов вернулся после травмы руки через 2 недели при прогнозе 2 месяца

Кузнецов вернулся в состав СКА через две недели после серьезной травмы

Экс-звезда НХЛ выйдет на лед в составе СКА уже в следующей встрече против минского «Динамо». Ранее предполагалось, что на восстановление форварда уйдет не менее двух месяцев

Евгений Кузнецов (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Форвард СКА Евгений Кузнецов, получивший травму руки в конце сентября, возвращается к выступлению в матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщил главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг. При этом ранее предполагалось, что нападающий выбыл минимум на два месяца.

«Женя Кузнецов возвращается в игру! Как я и говорил, изначальные сроки восстановления Евгения Кузнецова удалось значительно сократить. Уже завтра он сыграет против минского Динамо. Такое феноменально быстрое возвращение нападающего стало возможным благодаря отличной работе нашего медицинского штаба, реабилитологов, диетологов. Благодарю всех врачей и массажистов за их труд!» — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.

Евгений Кузнецов получил травму руки 27 сентября в матче с «Северсталью», закончившимся со счетом 8:5 в пользу СКА.

Кузнецов, обладатель Кубка Стэнли 2018 года в составе «Вашингтон Кэпиталз», в конце июля вернулся в КХЛ из НХЛ, подписав четырехлетний контракт с командой из Санкт-Петербурга. В девяти матчах за свой новый клуб 32-летний форвард набрал пять (1+4) очков.