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Футболиста задержали после победного гола прямо на поле в Уэльсе

Футболиста задержали после победного гола во время матча в Уэльсе
Футболист Джордан Эванс задержан за кражу. Полиция не стала дожидаться окончания матча и увела игрока с поля, выйдя на газон во время игры
&laquo;Бэглан Драгонс&raquo;
«Бэглан Драгонс» (Фото: Соцсети «Бэглан Драгонс»)

Валлийский футболист Джордан Эванс задержан сотрудниками полиции во время матча одной из низших лиг чемпионата Уэльса, сообщает Wales online.

Издание уточняет, что инцидент произошел в субботу 7 сентября. Джордан Эванс вышел на замену во втором тайме матча «Бэглан Драгонс» против «Кумбран Селтик». Он сумел отдать два голевых паса, а затем забить победный гол. Матч завершился победой «Бэглан» со счетом 4:3.

За пять минут до окончания встречи на поле появились полицейские и задержали игрока. Тренер команды, имя которого не приводится, сумел заменить игрока. Полиция Южного Уэльса позже подтвердила, что задержала 31-летнего мужчину по подозрению в краже. Однако позже его отпустили без предъявления обвинений.

Футболиста задержали после победного гола прямо на поле в Уэльсе
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В заявлении, опубликованном в соцсетях «Бэглан» в понедельник, говорится, что клубу известно о распространенном в социальных сетях видео инцидента с участием футболиста. «Мы также можем подтвердить, что игрок, о котором идет речь, был освобожден полицией Южного Уэльса несколько часов спустя без предъявления обвинений и без каких-либо дальнейших действий. Теперь мы считаем это дело закрытым и не будем комментировать его дальше», — заявили в клубе.

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