 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Тарасова оценила уход от Плющенко бывшей топ-фигуристки сборной России

Тарасова поддержала уход от Плющенко бывшей фигуристки сборной России
По мнению Тарасовой, уход Самоделкиной к тренеру Рафаэлю Арутюняну положительно скажется на спортсменке
Татьяна Тарасова
Татьяна Тарасова (Фото: Pavel Kashaev / Global look press)

Американский тренер Рафаэль Арутюнян поможет Софье Самоделкиной выйти на новый уровень, заявила «РИА Новости» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Рафаэль Арутюнян — это, конечно, тренер мирового уровня, один из выдающихся специалистов. У него тренировалось много знаменитых фигуристов. Так что я думаю, что и Софье Самоделкиной он поможет. Это настоящий тренер с большим опытом, очень хороший и очень творческий», — сказала Тарасова.

На прошлой неделе 17-летняя Самоделкина, которая сменила спортивное гражданство с российского на казахстанское, покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В Федерации фигурного катания Астаны сообщили Tengri Sport, что в октябре Самоделкина направится на просмотр и стажировку в Лос-Анджелес к Рафаэлю Арутюняну, тренеру олимпийского чемпиона Нейтана Чена и чемпиона мира Ильи Малинина.

Самоделкина в последние несколько лет была одной самых перспективных российских фигуристок. Она является победительницей и призером этапов Гран-при России. Лучший результат на взрослом чемпионате России — четвертое место. На счету Самоделкиной также есть победа в финале Кубка России среди юниоров 2020 года, серебро первенства России среди юниоров 2022 года.

Обсудить новость можно на нашем канале в Telegram «РБК Спорт».

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Лавров назвал ключевой вопрос урегулирования конфликта на Украине

В Китае выявили ортонайровирус

Режим ЧС вводится в Новосибирской области

La Repubblica узнала о мирном плане Шольца по Украине

В России появится обязательная примирительная процедура при разводе

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Trafigura предупредила о скором падении цен на нефть до $60 за баррель

Результаты губернаторских выборов. Инфографика
Авторы
Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Татьяна Тарасова Софья Самоделкина Евгений Плющенко фигурное катание сборная России по фигурному катанию
Материалы по теме
Тарасова призвала не осуждать сменивших гражданство спортсменов
Спорт
Тарасова усомнилась, что Трусова выступит в контрольных прокатах сборной
Спорт
Тарасова назвала очень красивой церемонию открытия Олимпиады в Париже
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Суд не стал арестовывать подозреваемую в отравлениях в УИКах ПетербургаОбщество, 20:54
Принцесса Уэльская сообщила о завершении курса лечения от ракаОбщество, 20:46
Тарасова оценила уход от Плющенко бывшей топ-фигуристки сборной РоссииСпорт, 20:34
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 20:27
При крушении самолета-амфибии под Москвой погиб испытатель SuperjetОбщество, 20:23
Польские десантники повисли на ЛЭП, высадившись в селе вместо пустыниПолитика, 20:17
Евросоюз и Армения запустили диалог по безвизовому режимуПолитика, 20:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Наталья Потамианос, «Лемана ПРО» — о драйверах строительного рынкаНедвижимость, 20:10
Протасевичу отменили многомиллионный штраф по делу NextaПолитика, 19:50
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 19:46
В Узбекистане организуют выпуск российских беспилотниковЭкономика, 19:45
Премьера iPhone 16 и других новинок Apple. Онлайн-трансляцияLife, 19:25
Экс-бойца «Вагнера» приговорили к 19 годам за убийство беременной девушкиПолитика, 19:19
В КВН объявили дату церемонии прощания с телеведущим МасляковымОбщество, 19:04