Тарасова оценила уход от Плющенко бывшей топ-фигуристки сборной России

По мнению Тарасовой, уход Самоделкиной к тренеру Рафаэлю Арутюняну положительно скажется на спортсменке

Татьяна Тарасова (Фото: Pavel Kashaev / Global look press)

Американский тренер Рафаэль Арутюнян поможет Софье Самоделкиной выйти на новый уровень, заявила «РИА Новости» заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«Рафаэль Арутюнян — это, конечно, тренер мирового уровня, один из выдающихся специалистов. У него тренировалось много знаменитых фигуристов. Так что я думаю, что и Софье Самоделкиной он поможет. Это настоящий тренер с большим опытом, очень хороший и очень творческий», — сказала Тарасова.

На прошлой неделе 17-летняя Самоделкина, которая сменила спортивное гражданство с российского на казахстанское, покинула академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В Федерации фигурного катания Астаны сообщили Tengri Sport, что в октябре Самоделкина направится на просмотр и стажировку в Лос-Анджелес к Рафаэлю Арутюняну, тренеру олимпийского чемпиона Нейтана Чена и чемпиона мира Ильи Малинина.

Самоделкина в последние несколько лет была одной самых перспективных российских фигуристок. Она является победительницей и призером этапов Гран-при России. Лучший результат на взрослом чемпионате России — четвертое место. На счету Самоделкиной также есть победа в финале Кубка России среди юниоров 2020 года, серебро первенства России среди юниоров 2022 года.