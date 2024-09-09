Суд оставил Слепцову и Устюгова без золотых медалей Олимпиады в Сочи

Результаты спортсменов в сезоне 2013/14 аннулированы. IBU в 2020 году объявил, что Устюгов и Слепцова, на тот момент завершившие карьеру, дисквалифицированы на два года на основании данных, полученных из московской лаборатории

Светлана Слепцова (Фото: Andreas Gebert / Global look press)

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой по делу о результатах в сезоне 2013/14, в том числе Олимпийских игр в Сочи. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Результаты спортсменов аннулированы. IBU в феврале 2020 года объявил, что Устюгов и Слепцова, на тот момент завершившие карьеру, дисквалифицированы на два года на основании данных, полученных из московской лаборатории. Девушку признали виновной в использовании остарина, а другого россиянина — оксандролона. Дисквалификация Устюгова отсчитывалась с 13 февраля 2020 года, Слепцовой — с 11 февраля 2020 года.

В Сочи сборная России установила личный рекорд по числу медалей на зимних Играх — 33. Однако из-за последовавших за докладом Ричарда Макларена дисквалификаций Россия лишилась части медалей. Медальный зачет соревнования менялся несколько раз. Сразу после завершения турнира Россия праздновала победу, но после многочисленных судов и распределения наград лидерство ушло сборной Норвегии.

На сайте МОК норвежцы являются лидером медального зачета сочинской Олимпиады. На счету сборной 11 золотых наград, 6 серебряных и 9 — бронзовых. Российская команда занимает второе место с показателем в 10 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых медалей.