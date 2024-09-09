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Суд арестовал тренера ММА после избиения таджика в Москве

Эраджан Мискиншоев обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п.«а» 4.3 ст. 111 УК РФ УК РФ). Согласно закону, ему грозит от трех до двенадцати лет лишения свободы за драку на юго-востоке Москвы
Эраджан Мискиншоев
Эраджан Мискиншоев (Фото: Соцсети Эраджана Мискиншоева)

Тренер по смешанным единоборствам Эраджан Мискиншоев арестован на один месяц решением Кузьминского районного суда города Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Судов общей юрисдикции столицы.

Мискиншоев обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью  (п.«а» 4.3 ст. 111 УК РФ УК РФ). Согласно закону, ему грозит от трех до двенадцати лет лишения свободы за драку на юго-востоке Москвы.

24-летнего Мискиншоева задержали после драки. По информации telegram-канала Mash, он гулял по Рязанскому проспекту со своим соседом Акризобеком,  ранее судимым за причинение тяжкого вреда здоровью. У них произошел конфликт с другим уроженцем Таджикистана, 24-летним Адибом. По итогам драки у последнего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, гематомы, переломы костей.

Мискиншоев родился в Таджикистане, работал в московском спортклубе «Боец 21 века» тренером. Является мастером спорта по боевому самбо, чемпионом по панкратиону. С 2019 по 2022 год спортсмен провел четыре боя в рамках MMA, три из них — выиграл. 

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ММА смешанные единоборства (ММА) избиение Таджикистан
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