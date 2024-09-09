Минспорта предложил Азербайджану играть в КХЛ после визита Путина в Баку

По словам министра спорта России Михаила Дегтярева, у КХЛ очень обширная география и она готова расширяться

Михаил Дегтярев (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Министр спорта России Михаил Дегтярев предложил Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам встречи с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым.

По его словам, Владимир Путин подчеркивает, что Россия придает большое значение развитию многоплановых и дружеских отношений с Баку. «Предложил Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге. Сегодня как раз в Астане состоится матч КХЛ между местным «Барысом» и хабаровским «Амуром». У лиги очень обширная география, и она готова расширяться», — говорится в заявлении Дегтярева.

На данный момент в КХЛ выступают клубы из России, Казахстана, Белоруссии и Китая. До начала военных действий на Украине география лиги была шире: в ней играли команды из Финляндии, Латвии, Словакии, Чехии, Хорватии и Украины (с 2012 по 2014 год).

О хоккее в Азербайджане известно мало. В феврале 2024 года телеканал «Мир 24» рассказал, что впервые в истории в Азербайджане сформировали хоккейную команду из спортсменов до 10 лет. Тренировки проводит Александр Блинов — профессиональный хоккеист из России. В 2017 году команда, которая называлась «сборная Азербайджана», выступала в Московской товарищеской хоккейной лиге, в ее составе играли двое азербайджанских хоккеистов — Ильгиз Салманов и Орхан Казимов. Никаких больших достижений в хоккее Азербайджан не добивался.