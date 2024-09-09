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Минспорта предложил Азербайджану играть в КХЛ после визита Путина в Баку

Азербайджану предложили играть в хоккей после визита Путина в Баку
По словам министра спорта России Михаила Дегтярева, у КХЛ очень обширная география и она готова расширяться
Михаил Дегтярев
Михаил Дегтярев (Фото: Maksim Konstantinov / Global look press)

Министр спорта России Михаил Дегтярев предложил Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом он сообщил в своем телеграм-канале по итогам встречи с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым.

По его словам, Владимир Путин подчеркивает, что Россия придает большое значение развитию многоплановых и дружеских отношений с Баку. «Предложил Азербайджану присоединиться к Континентальной хоккейной лиге. Сегодня как раз в Астане состоится матч КХЛ между местным «Барысом» и хабаровским «Амуром». У лиги очень обширная география, и она готова расширяться», — говорится в заявлении Дегтярева.

На данный момент в КХЛ выступают клубы из России, Казахстана, Белоруссии и Китая. До начала военных действий на Украине география лиги была шире: в ней играли команды из Финляндии, Латвии, Словакии, Чехии, Хорватии и Украины (с 2012 по 2014 год).

О хоккее в Азербайджане известно мало. В феврале 2024 года телеканал «Мир 24» рассказал, что впервые в истории в Азербайджане сформировали хоккейную команду из спортсменов до 10 лет. Тренировки проводит Александр Блинов — профессиональный хоккеист из России. В 2017 году команда, которая называлась «сборная Азербайджана», выступала в Московской товарищеской хоккейной лиге, в ее составе играли двое азербайджанских хоккеистов — Ильгиз Салманов и Орхан Казимов. Никаких больших достижений в хоккее Азербайджан не добивался.

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Михаил Дегтярев фото

Михаил Дегтярев

министр спорта России
10 июля 1981 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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