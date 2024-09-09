Топ-5 матчей новой недели КХЛ

Экс-капитан «Динамо» Андрей Миронов, выступающий в составе «Спартака», встретится с бывшей командой, а Евгений Кузнецов сыграет против родного клуба. Главные матчи недели КХЛ — в материале «РБК Спорт»

Фото: Максим Константинов / ТАСС

«Авангард» — «Ак Барс»

Дата и время: 9 сентября, 16:30

В понедельник, 9 сентября, будет один из самых интересных матчей Восточной конференции. «Авангард» в Омске примет казанский «Ак Барс».

В своих последних матчах обе команды одержали победы: омский клуб победил «Нефтехимик» (4:2), а казанцы выиграли у «Торпедо» в серии буллитов (3:2).

В составе омского клуба два матча подряд заброшенной шайбой отмечается Станислав Галиев, который этим летом покинул «Ак Барс». Форвард провел 407 матчей за казанский клуб. После перехода в «Авангард» 32-летний нападающий набрал 3 (2+1) очка в трех матчах домашнего для его нового клуба Фонбет Кубка Блинова.

В КХЛ команды сыграли между собой 81 встречу. Преимущество по победам на стороне казанского клуба (46-35). В прошлом сезоне «Ак Барс» выиграл у «Авангарда» три матча из четырех, в том числе один в Омске — 4:0.

«Спартак» — «Динамо» Москва;

Дата и время: 12 сентября, 19:30

Андрей Миронов (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Одной из сенсаций межсезонья стал трансфер многолетнего капитана московского «Динамо» Андрея Миронова, который подписал контракт со «Спартаком» на два сезона. Миронов 12 сентября сыграет против бывшей команды.На счету Миронова уже одна заброшенная шайба и одна результативная передача.

«Динамо» в нынешнем сезоне уступило «Куньлунь Ред Стар» (1:3) и победило «Северсталь» (3:1). «Спартак» в первом матче сезона победил со счетом 4:2 ЦСКА, а 7 сентября уступил «Сочи» в серии буллитов (1:2).

Команды провели 82 очных матча. Небольшое преимущество на стороне «Динамо», на счету которого 44 победы (у «Спартака» 37 побед).

СКА — «Трактор»

Дата и время: 12 сентября, 19:30

Петербургский СКА 7 сентября обыграл тольяттинскую «Ладу» (3:1), одержав первую победу в новом сезоне КХЛ. В стартовом матче петербуржцы 5 сентября уступили магнитогорскому «Металлургу» (4:5 ОТ). В следующей встрече СКА 9 сентября в гостях сыграет с ярославским «Локомотивом».

Евгений Кузнецов (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Самым громким трансфером лета стал переход Евгения Кузнецова. Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира на правах свободного агента подписал контракт с петербургским СКА до конца сезона 2027/28. Нападающий, который выступал в НХЛ с сезона 2013/14, отметился первой заброшенной шайбой в дебютном матче сезона.

Эта встреча станет особенной для Кузнецова, который сыграет против родного «Трактора». Он отмечал, что также получал предложение от челябинской команды, в котором начинал карьеру, но пока не годов к возвращению в клуб.

«Ничего против организации «Трактор» не имею. Это мой дом, правильно? Но я принял очень тяжелое решение именно в психологическом плане. И повторю, что тут было много факторов», — сказал он.

СКА владеет преимуществом в очных встречах: петербургский клуб побеждал «Трактор» 25 раз, а проигрывал в восьми матчах

«Спартак» — «Торпедо»

Дата и время: 14 сентября, 17:00

«Спартак» в первом матче сезона победил со счетом 4:2, а 7 сентября уступил «Сочи» в серии буллитов (1:2). «Торпедо» в нынешнем сезоне потерпело два поражения, уступив «Северсталю» (0:3) и «Ак Барсу» (2:3). В последний раз «Спартак» и «Торпедо» встречались 20 февраля 2024 года. Тогда «красно-белые» отыгрались с 0:3 и одержали победу со счетом 7:3.

«Динамо» Москва — «Динамо» Минск

Дата и время: 15 сентября, 19:30

За минский клуб с нынешнего сезона выступает Вадим Шипачев, который играл за московское «Динамо» с 2018-го по 2022-й год. В составе московского клуба он стал лучшим снайпером и ассистентом КХЛ в истории (90+210).

Минский клуб в нынешнем сезоне одержал одну победу над «Амуром» (3:0), перед встречей с московским клубом динамовцы сыграют со «Спартаком» «Витязем» и «Барысом». Московская команда перед встречей с минским «Динамо» сыграет с «Ладой» и «Спартаком».