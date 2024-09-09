Семак признан лучшим тренером РПЛ в начале сезона

А вот в голосовании болельщиков самую большую поддержку получил главный тренер «Спартака» Деян Станкович

Сергей Семак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Сергея Семака («Зенит») признали лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам июля—августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На счету «Зенита» в июле и августе пять побед и две ничьи. После семи туров команда занимает в чемпионате России первое место с 17 очками.

В голосовании болельщиков победил главный тренер «Спартака» Деян Станкович, набравший 47,59% голосов респондентов, а в опросе комментаторов «Матч Премьер» — Михаил Галактионов, возглавляющий «Локомотив».

Для итоговой победы в номинации претендент должен выиграть минимум в двух голосованиях из трех. При равенстве между номинантами лучшим признается тот, кого выбрали эксперты РПЛ.

В число кандидатов на приз лучшему тренеру июля и августа также входили Мурад Мусаев («Краснодар»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Деян Станкович («Спартак»), Марко Николич (ЦСКА) и Марцел Личка («Динамо»).

48-летний Семак возглавляет петербургскую команду с 2018 года. Под руководством специалиста «Зенит» шесть раз подряд стал чемпионом РПЛ.

«Зенит» в восьмом туре РПЛ 14 сентября сыграет в гостях против московского ЦСКА.