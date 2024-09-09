 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Семак признан лучшим тренером РПЛ в начале сезона

А вот в голосовании болельщиков самую большую поддержку получил главный тренер «Спартака» Деян Станкович
Сергей Семак
Сергей Семак (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Сергея Семака («Зенит») признали лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам июля—августа. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На счету «Зенита» в июле и августе пять побед и две ничьи. После семи туров команда занимает в чемпионате России первое место с 17 очками.

В голосовании болельщиков победил главный тренер «Спартака» Деян Станкович, набравший 47,59% голосов респондентов, а в опросе комментаторов «Матч Премьер» — Михаил Галактионов, возглавляющий «Локомотив».

Фанаты «Зенита» оскорбили Соболева перед дебютом за клуб
Спорт
Александр Соболев

Для итоговой победы в номинации претендент должен выиграть минимум в двух голосованиях из трех. При равенстве между номинантами лучшим признается тот, кого выбрали эксперты РПЛ.

В число кандидатов на приз лучшему тренеру июля и августа также входили Мурад Мусаев («Краснодар»), Михаил Галактионов («Локомотив»), Деян Станкович («Спартак»), Марко Николич (ЦСКА) и Марцел Личка («Динамо»).

48-летний Семак возглавляет петербургскую команду с 2018 года. Под руководством специалиста «Зенит» шесть раз подряд стал чемпионом РПЛ.

«Зенит» в восьмом туре РПЛ 14 сентября сыграет в гостях против московского ЦСКА.

В Британии обнаружили массовое захоронение младенцев

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Аналитики предсказали сохранение ставки, несмотря на жесткие сигналы ЦБ

Кто лидирует в опросах перед выборами президента США. Инфографика

Украина начала применять «дроны-драконы»

В России появится обязательная примирительная процедура при разводе

Инвесторы вывели более $1 млрд за неделю из криптовалютных ETF

Как закончились выборы в Мосгордуму. Инфографика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Футбол ФК Зенит Сергей Семак
Материалы по теме
Фанаты «Зенита» оскорбили Соболева перед дебютом за клуб
Спорт
Защитник «Зенита» порвал «кресты»
Спорт
Семак ответил на вопрос о сроках возвращения лучшего бомбардира «Зенита»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 сентября
EUR ЦБ: 99,72 (+0,52) Инвестиции, 06 сен, 18:13 Курс доллара на 7 сентября
USD ЦБ: 89,82 (+0,12) Инвестиции, 06 сен, 18:13
Кремль не увидел очертаний мирного урегулирования на УкраинеПолитика, 13:17
Беглов одержал победу на выборах губернатора Санкт-ПетербургаПолитика, 13:11
В Кремле ответили на сообщения о свадьбе Львовой-Беловой и МалофееваОбщество, 13:10
Звезда «Мизери» Кэти Бейтс объявила о завершении кинокарьерыLife, 13:04
Песков назвал не всегда правдивыми публикации о поставках ракет из ИранаПолитика, 13:02
Трамп сумел неожиданно обогнать Харрис по популярности среди американцевПолитика, 13:02
Семак признан лучшим тренером РПЛ в начале сезонаСпорт, 12:52
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минобороны сообщило о занятии села МемрикПолитика, 12:50
Лавров заявил о Ближнем Востоке на грани большой войныПолитика, 12:49
В Полтавской области мужчина бросил гранату в группу людей у супермаркетаОбщество, 12:48
Кобахидзе заявил о «беспрецедентном вмешательстве» в выборы ГрузииПолитика, 12:45
ФАС завела дело против ВТБ из-за рекламы кредиткиБизнес, 12:40
Полицейские погнались за машиной под Новгородом и открыли стрельбуОбщество, 12:36
В Киеве в очередной раз подожгли автомобиль военногоПолитика, 12:35