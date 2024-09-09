По мнению Кристиана Константина, Антон Мирачнук является великим футболистом. Президент «Сьона» отметил, что в случае подписания контракта с клубом россиянин станет самым высокооплачиваемым игроком команды

Антон Миранчук (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Российский полузащитник Антон Миранчук имеет общие черты с Марко ван Бастенем и Зинедин Зиданом, такое мнение Odds.ru высказал глава швейцарского клуба «Сьон» Кристиан Константин.

«Я всегда считал, что Антон — великий игрок с чертами [Марко] ван Бастена или [Зинедина] Зидана», — сравнил Константин.

Константин рассказал, что Миранчук уже завершает медосмотр в Швейцарии и подпишет контракт с клубом на два года. «Россиянин уже точно наш игрок и будет играть под десятым номером», — сказал он.

Президент команды добавил, что в случае подписания контракта Миранчук станет самым высокооплачиваемым игроком клуба.

«Мы прилагаем усилия, чтобы это случилось. Но и Антон также приложил усилия, чтобы прийти к нам», — отметил он.

Инсайдер Иван Карпов 8 сентября сообщил, что контракт россиянина с клубом будет рассчитан на два сезона с зарплатой €1,5 млн в год. По информации «Чемпионата», зарплата полузащитника в швейцарском клубе составит €1,2 млн в год, также в контракте будут прописаны отступные в €5,5 млн.

Миранчук 1 июля покинул «Локомотив» в качестве свободного агента из-за истечения срока контракта. 28-летний полузащитник всю карьеру провел в московском клубе, не считая аренды в эстонскую «Левадию» в 2016 году.

За «Локомотив» Миранчук провел 217 матчей, в которых забил 51 гол. В составе московской команды футболист становился чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка, обладателем Суперкубка и трижды — серебряным призером первенств страны.