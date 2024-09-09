Лучший теннисист мира посвятил победу на US Open заболевшей тете

Итальянец Янник Синнер 8 сентября стал победителем US Open. После финала он заявил, что последний период его карьеры был непростым

Янник Синнер (Фото: Global Look Press)

Первая ракетка мира Янник Синнер рассказал, что посвящает победу на последнем в сезоне турнире «Большого шлема», US Open, тете, у которой проблемы со здоровьем. Его слова цитирует сайт Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

«Этот титул для меня значит очень много, последний период моей карьеры был непростым. Я люблю теннис, много тренируюсь, но за пределами корта тоже есть жизнь. Я хотел бы посвятить эту победу своей тете, у которой сейчас не все в порядке со здоровьем. Я не знаю, как долго она еще будет в моей жизни. Так здорово, что я все еще могу разделить с ней позитивные моменты», — сказал Синнер.

Синнер стал победителем US Open 8 сентября. В финале он победил американца Тейлора Фрица. Синнер стал первым итальянцем, который победил на US Open.

Для первой ракетки мира это шестой титул в 2024 году: ранее Синнер выиграл турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Халле, а также Australian Open.

За победу Синнер получит $3,6 млн в качестве призовых и сохранит первую строчку мирового рейтинга. Общий призовой фонд турнира составляет $75 млн.

В середине августа на официальном сайте органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA) была опубликована информация, что Синнер избежал дисквалификации за две мартовские положительные допинг-пробы на стероид клостебол, объяснив их тем, что препарат использовал его массажист. Итальянец потерял только очки и призовые за «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).