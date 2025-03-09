 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Большунов взял четвертое золото на чемпионате России, победив в эстафете

Команда Большунова выиграла мужскую эстафету на чемпионате России в Казани
Большунов в составе первой сборной Татарстана победил в эстафете 4х7,5 км. Второе и третье места у команд Тюменской и Мурманской областей соответственно
Александр Большунов
Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Первая сборная Татарстана с Сергеем Ардашевым, Савелием Коростелевым, Сергеем Волковым и Александром Большуновым выиграла эстафету 4х7,5 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани.

Победители показали время 1 час 12 минут 29,5 секунды.

Второй стала команда Тюменской области, за которую выступали Евгений Белов, Алексей Червоткин, Артем Мальцев и Александр Терентьев (отставание 1 минута 2,4 секунды).

Третье место у сборной Мурманской области (Александр Гребенько, Никита Родионов, Максим Зубцов и Павел Соловьев) — +1.14,7.

Для Большунова это золото стало четвертым в Казани — ранее он выиграл скиатлон, гонку на 10 км с раздельным стартом и командный спринт.

В женской эстафете в воскресенье победила первая команда Татарстана с Натальей Терентьевой (Непряевой), Ольгой Сергеевой, Лидией Горбуновой и Дарьей Непряевой.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
лыжи Александр Большунов
Материалы по теме
Большунов завоевал третье золото на ЧР, победив в командном спринте
Спорт
Лыжница пожаловалась на занятую семьей короля Норвегии раздевалку на ЧМ
Спорт
Устюгов предложил Большунову «зарыть топор войны»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
Кержаков отреагировал на рекорд ДзюбыСпорт, 17:28
Каким будет ИТ будущегоРБК и Corpsoft24, 17:16
Площадь пожара в здании рынка в Барнауле выросла до 1,1 тыс. кв. мОбщество, 17:16
На электростанции в Сирии начались бои со сторонниками АсадаПолитика, 16:59
Подозреваемый в убийстве главы района на Алтае умер в больницеОбщество, 16:54
Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футболаСпорт, 16:46
NBC узнал требования Трампа к Украине для возобновления военной помощиПолитика, 16:38
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
Кто из россиян становился чемпионом UFCСпорт, 16:26
Почему Замоскворечье — новая золотая миляРБК и Донстрой, 16:20
Большунов взял четвертое золото на чемпионате России, победив в эстафетеСпорт, 16:17
Путин попросил женщину-медика из Тувы не возвращаться на фронтПолитика, 16:17
Bloomberg сообщил, что перевооружение Европы «застало банки врасплох»Экономика, 15:54
Около Белого дома в Вашингтоне произошла стрельбаПолитика, 15:45
В ЦСКА фразой «не наш путь» оценили трансферы «Зенита» и «Спартака»Спорт, 15:45