Команда Большунова выиграла мужскую эстафету на чемпионате России в Казани

Большунов взял четвертое золото на чемпионате России, победив в эстафете

Большунов в составе первой сборной Татарстана победил в эстафете 4х7,5 км. Второе и третье места у команд Тюменской и Мурманской областей соответственно

Александр Большунов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Первая сборная Татарстана с Сергеем Ардашевым, Савелием Коростелевым, Сергеем Волковым и Александром Большуновым выиграла эстафету 4х7,5 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани.

Победители показали время 1 час 12 минут 29,5 секунды.

Второй стала команда Тюменской области, за которую выступали Евгений Белов, Алексей Червоткин, Артем Мальцев и Александр Терентьев (отставание 1 минута 2,4 секунды).

Третье место у сборной Мурманской области (Александр Гребенько, Никита Родионов, Максим Зубцов и Павел Соловьев) — +1.14,7.

Для Большунова это золото стало четвертым в Казани — ранее он выиграл скиатлон, гонку на 10 км с раздельным стартом и командный спринт.

В женской эстафете в воскресенье победила первая команда Татарстана с Натальей Терентьевой (Непряевой), Ольгой Сергеевой, Лидией Горбуновой и Дарьей Непряевой.