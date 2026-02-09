Российская теннисистка Калинская вышла во второй круг турнира в Дохе
Анна Калинская стала четвертой россиянкой во втором круге турнира WTA 1000 в Дохе с общим призовым фондом $4 млн.
На старте турнира Калинская, занимающая 28-е место в мировом рейтинге, разгромила испанку Джессику Бузас Манейро (45-я) со счетом 6:2, 6:1.
Следующей соперницей Калинской будет американка Эмма Наварро (18-я).
Ранее во второй круг турнира вышла россиянка Вера Звонарева, а Екатерина Александрова и Мирра Андреева стартуют в Дохе со второго раунда.
Чемпионка турнира в Дохе получит $665 тыс. призовых и 1000 рейтинговых очков (больше в WTA можно заработать только на соревнованиях «Большого шлема» и Итоговом турнире).
