Экс-игрок «Спартака» ударом головой в лицо спровоцировал массовую драку

Рассказов спровоцировал массовую драку в матче «Крыльев Советов» и КАМАЗа

Матч «Крыльев Советов» и КАМАЗа в Турции решили не доигрывать после первого тайма, который завершился массовой дракой. Зачинщиком драки стал Николай Рассказов

Николай Рассказов (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Самарские «Крылья Советов» и КАМАЗ из Набережных Челнов досрочно завершили товарищеский матч на сборах в Турции из-за массовой драки в концовке первого тайма.

Защитник самарцев Николай Рассказов на 44-й минуте головой ударил Ацамаза Ревазова в лицо. Это привело к массовой драке на поле.

Матч было решено не доигрывать.

Единственный мяч в игре забил Владислав Давыдов (КАМАЗ) на 29-й минуте.

«Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ, КАМАЗ идет пятым в Первой лиге.

Рассказов является воспитанником «Спартака», в 2023-м перешел в самарский клуб.