Экс-игрок «Спартака» ударом головой в лицо спровоцировал массовую драку
Самарские «Крылья Советов» и КАМАЗ из Набережных Челнов досрочно завершили товарищеский матч на сборах в Турции из-за массовой драки в концовке первого тайма.
Защитник самарцев Николай Рассказов на 44-й минуте головой ударил Ацамаза Ревазова в лицо. Это привело к массовой драке на поле.
Матч было решено не доигрывать.
Единственный мяч в игре забил Владислав Давыдов (КАМАЗ) на 29-й минуте.
«Крылья Советов» занимают 12-е место в РПЛ, КАМАЗ идет пятым в Первой лиге.
Рассказов является воспитанником «Спартака», в 2023-м перешел в самарский клуб.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира
Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США
ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева
Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции