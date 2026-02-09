 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Манчестер Сити 1 100 x 6,2 2 1,06 Футбол Турция. Суперлига Кайсериспор Коджаэлиспор 1 3,1 x 3,05 2 2,4 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Лидс Юнайтед 1 1,55 x 4,3 2 5,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1 4,2 x 4,4 2 1,7 Футбол Италия. Кубок Наполи Комо 1 2,45 x 3,2 2 3,05 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Зенит ЦСКА 1 1,95 x 3,6 2 3,75 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Динамо Краснодар 1 3,45 x 3,6 2 2,05 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Трамп разозлился из-за «пощечины». Чем запомнился Супербоул 2026 года

Главные кадры с давшего «пощечину» США Супербоула
В ночь на понедельник прошло самое рейтинговое шоу на американском ТВ — Супербоул. Чем запомнился «главный американский матч», что взбесило президента США Дональда Трампа — в фотогалерее «РБК Спорт»

Фото: Chris Graythen / Getty Images
Фото: Chris Graythen / Getty Images

«Сиэтл Сихокс» победил «Нью-Ингленд Пэтриотс» в Супербоуле — чемпионском матче Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол), который прошел в Санта-Кларе (Калифорния, США).

Фото: Thearon W. Henderson / Getty Images
Фото: Thearon W. Henderson / Getty Images

Матч завершился со счетом 29:13. При этом  «Нью-Ингленд» первые очки набрал в заключительной четверти.

Главный тренер &laquo;Сиэтл Сихокс&raquo; Майк Макдональд обливается напитком Gatorade Патриком О&#39;Коннеллом №52 после победы над &laquo;Нью-Ингленд Пэтриотс&raquo; в Супербоуле LX на стадионе &laquo;Леви&#39;с Стэдиум&raquo; &nbsp;
Главный тренер «Сиэтл Сихокс» Майк Макдональд обливается напитком Gatorade Патриком О'Коннеллом №52 после победы над «Нью-Ингленд Пэтриотс» в Супербоуле LX на стадионе «Леви'с Стэдиум»  
(Фото: Thearon W. Henderson / Getty Images)

«Сиэтл» во второй раз в истории выиграл Супербоул, до этого команда праздновала победу в 2014 году. В финале 2026 года команду возглавил квотербек Сэм Дарнолд, которого ранее называли неудачным драфтом.

Коко Джонс выступает во время Суперкубка LX на стадионе Levi&#39;s Stadium &nbsp;
Коко Джонс выступает во время Суперкубка LX на стадионе Levi's Stadium  
(Фото: Neilson Barnard / Getty Images)

Перед матчем четырехкратный номинант на премию «Грэмми» Чарли Пут исполнил национальный гимн, 11-кратная обладательница «Грэмми» Брэнди Карлайл — песню America the Beautiful, а R&B-исполнительница Коко Джонс — Lift Every Voice and Sing. Также на сцену вышли глухие артисты Фред Бим и Хулиан Ортис — они переводили песни на язык жестов.

Билли Джо Армстронг, Тре Кул и Майк Дирнт из группы Green Day выступают во время Суперкубка LX на стадионе Levi&#39;s Stadium &nbsp;
Билли Джо Армстронг, Тре Кул и Майк Дирнт из группы Green Day выступают во время Суперкубка LX на стадионе Levi's Stadium  
(Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Перед матчем также выступила рок-группа Green Day.

Фото: Ishika Samant / Getty Images
Фото: Ishika Samant / Getty Images

Но главное событие Супербоула состоялось в перерыве. В традиционном Halftime Show выступил Bud Bunny. 31-летний пуэрториканец — на данный момент главный популяризатор латиноамериканской культуры в США, один из самых высокооплачиваемых музыкантов.

Bad Bunny выступает на сцене во время шоу в перерыве матча Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi&#39;s Stadium &nbsp;
Bad Bunny выступает на сцене во время шоу в перерыве матча Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi's Stadium  
(Фото: Chris Graythen / Getty Images)

Президент США Трамп ранее резко осудил выбор Bad Bunny хэдлайнером Halftime show, поскольку в главной американской игре, по его мнению, «должны петь на английском».

Сторонники Трампа ожидали провокационного шоу против миграционной политики. В частности, видеоблогер Джейк Пол перед Супербоулом назвал Bad Bunny «фальшивым американским гражданином, ненавидящим Америку».

Bad Bunny выступает на сцене во время шоу в перерыве матча Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi&#39;s Stadium &nbsp;
Bad Bunny выступает на сцене во время шоу в перерыве матча Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi's Stadium  
(Фото: Ishika Samant / Getty Images)

Шоу пуэрториканца было политизированным, но не провокационным. 

Кэрол Джи, Карди Би и Джессика Альба выступают на сцене во время перерыва матча Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi&#39;s Stadium &nbsp;
Кэрол Джи, Карди Би и Джессика Альба выступают на сцене во время перерыва матча Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi's Stadium  
(Фото: Chris Graythen / Getty Images)

Шоу началось в плантациях сахарного тростника и переросло в массовые танцы, в которых приняли участие Педро Паскаль, Джессика Альба, Cardi B и другие звезды.

Рики Мартин выступает вместе с группой Bad Bunny на сцене во время перерыва матча Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi&#39;s Stadium &nbsp;
Рики Мартин выступает вместе с группой Bad Bunny на сцене во время перерыва матча Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi's Stadium  
(Фото: Ronald Martinez / Getty Images)

В середине шоу на сцену вышел Рики Мартин с песней Lo Que Le Paso a Hawaii.

Bad Bunny и Lady Gaga выступают на сцене во время шоу в перерыве матча Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi&#39;s Stadium &nbsp;
Bad Bunny и Lady Gaga выступают на сцене во время шоу в перерыве матча Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi's Stadium  
(Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Следом Леди Гага исполнила латиноамериканскую версию песни Die With a Smile, после чего станцевала с Bad Bunny.

Bad Bunny выступает на сцене во время шоу в перерыве матча Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi&#39;s Stadium &nbsp;
Bad Bunny выступает на сцене во время шоу в перерыве матча Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi's Stadium  
(Фото: Thearon W. Henderson / Getty Images)

Пуэрториканец завершил шоу фразой «Боже, благослови Америку», перечислил все страны Латинской и Северной Америки, а затем показал мяч с надписью «Вместе мы — Америка».

Фото: Thearon W. Henderson / Getty Images
Фото: Thearon W. Henderson / Getty Images

Дональд Трамп назвал Halftime show «пощечиной» для США

«Шоу в перерыве Супербоула было просто ужасным, одним из худших за всю историю! Оно лишено смысла, является оскорблением величия Америки и не отражает наши стандарты успеха, креативности и совершенства, — написал президент США. — Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а танцы отвратительны».

Bad Bunny выступает на сцене во время шоу в перерыве матча Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi&#39;s Stadium &nbsp;
Bad Bunny выступает на сцене во время шоу в перерыве матча Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi's Stadium  
(Фото: Neilson Barnard / Getty Images)

«Это «шоу» — просто «пощечина» нашей стране, которая каждый день устанавливает новые стандарты и рекорды, включая лучший фондовый рынок и пенсионные планы, — добавил Трамп. — В этом бардаке, шоу, нет ничего вдохновляющего, и, смотрите, оно получит отличные отзывы от фейковых СМИ, потому что они понятия не имеют, что происходит в реальном мире».

Джей-Зи и его дочь Блю Айви Картер наблюдают за игрой перед началом Супербоула LX &nbsp;
Джей-Зи и его дочь Блю Айви Картер наблюдают за игрой перед началом Супербоула LX  
(Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

На Супербоуле по традиции было много звезд.

Хуан &laquo;OG&raquo; Перес, Джей-Зи, Блю Айви Картер и Роберт Крафт запечатлены во время Суперкубка LX на стадионе Levi&#39;s Stadium &nbsp;
Хуан «OG» Перес, Джей-Зи, Блю Айви Картер и Роберт Крафт запечатлены во время Суперкубка LX на стадионе Levi's Stadium  
(Фото: Neilson Barnard / Getty Images)

Трэвис Скотт запечатлен на боковой линии перед началом Супербоула LX &nbsp;
Трэвис Скотт запечатлен на боковой линии перед началом Супербоула LX  
(Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Льюис Хэмилтон и Ким Кардашьян.
Льюис Хэмилтон и Ким Кардашьян.

Но основное внимание было приковано к Ким Кардашьян. Она находилась рядом с легендарным гонщиком «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном. Слухи об их романе ходят уже несколько месяцев.

Льюис Хэмилтон и Ким Кардашьян в нижнем ряду.
Льюис Хэмилтон и Ким Кардашьян в нижнем ряду.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне

Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности

FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет

Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели

Авторы
Теги
Персоны
Руслан Алиев
Супербоул Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Леди Гага фото
Леди Гага
певица, актриса, автор песен
28 марта 1986 года
Материалы по теме
Трамп назвал «пощечиной» США музыкальное шоу на Супербоуле
Спорт
«Сиэтл Сихокс» стал победителем Супербоула во второй раз в истории
Спорт
Superflush. Какую опасность несет Супербоул
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Минобороны отчиталось об ударе по военному аэродрому на Украине Политика, 13:27
«Радиостанции Судного дня» передала слово «нищенка» Общество, 13:27
Ключевой момент: подборка квартир с отделкой в Москве и области РБК и ПИК, 13:26
Обмеление Балтики обнажило затонувшее судно XVII века в Стокгольме Общество, 13:26
Суд в Москве заблокировал два сервиса по «оптимизации налогов» Технологии и медиа, 13:23
Алиханов сообщил о планах фармкомпаний России выйти на саудовский рынок Экономика, 13:22
«Грамота.ру» назвала экономической фразой года «бабушкину схему» Общество, 13:20
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
В брокере ВТБ назвали принципы «перезагрузки» портфеля на 2026 год Инвестиции, 13:16
Идущий на выборы экс-премьер Франции призвал «выбить высокомерие» из США Политика, 13:02
Российские пользователи пожаловались на сбой в Telegram Технологии и медиа, 13:00
Русское золото для США. Что происходит на Олимпийских играх 2026 Спорт, 12:59
Песков заявил об отсутствии ответа на схему оплаты взноса в «Совет мира» Политика, 12:57
Взять власть в компании в свои руки. Чем помогут научные эксперименты Образование, 12:56
Трамп разозлился из-за «пощечины». Чем запомнился Супербоул 2026 года Спорт, 12:51