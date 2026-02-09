Трамп разозлился из-за «пощечины». Чем запомнился Супербоул 2026 года
«Сиэтл Сихокс» победил «Нью-Ингленд Пэтриотс» в Супербоуле — чемпионском матче Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол), который прошел в Санта-Кларе (Калифорния, США).
Матч завершился со счетом 29:13. При этом «Нью-Ингленд» первые очки набрал в заключительной четверти.
«Сиэтл» во второй раз в истории выиграл Супербоул, до этого команда праздновала победу в 2014 году. В финале 2026 года команду возглавил квотербек Сэм Дарнолд, которого ранее называли неудачным драфтом.
Перед матчем четырехкратный номинант на премию «Грэмми» Чарли Пут исполнил национальный гимн, 11-кратная обладательница «Грэмми» Брэнди Карлайл — песню America the Beautiful, а R&B-исполнительница Коко Джонс — Lift Every Voice and Sing. Также на сцену вышли глухие артисты Фред Бим и Хулиан Ортис — они переводили песни на язык жестов.
Перед матчем также выступила рок-группа Green Day.
Но главное событие Супербоула состоялось в перерыве. В традиционном Halftime Show выступил Bud Bunny. 31-летний пуэрториканец — на данный момент главный популяризатор латиноамериканской культуры в США, один из самых высокооплачиваемых музыкантов.
Президент США Трамп ранее резко осудил выбор Bad Bunny хэдлайнером Halftime show, поскольку в главной американской игре, по его мнению, «должны петь на английском».
Сторонники Трампа ожидали провокационного шоу против миграционной политики. В частности, видеоблогер Джейк Пол перед Супербоулом назвал Bad Bunny «фальшивым американским гражданином, ненавидящим Америку».
Шоу пуэрториканца было политизированным, но не провокационным.
Шоу началось в плантациях сахарного тростника и переросло в массовые танцы, в которых приняли участие Педро Паскаль, Джессика Альба, Cardi B и другие звезды.
В середине шоу на сцену вышел Рики Мартин с песней Lo Que Le Paso a Hawaii.
Следом Леди Гага исполнила латиноамериканскую версию песни Die With a Smile, после чего станцевала с Bad Bunny.
Пуэрториканец завершил шоу фразой «Боже, благослови Америку», перечислил все страны Латинской и Северной Америки, а затем показал мяч с надписью «Вместе мы — Америка».
Дональд Трамп назвал Halftime show «пощечиной» для США
«Шоу в перерыве Супербоула было просто ужасным, одним из худших за всю историю! Оно лишено смысла, является оскорблением величия Америки и не отражает наши стандарты успеха, креативности и совершенства, — написал президент США. — Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а танцы отвратительны».
«Это «шоу» — просто «пощечина» нашей стране, которая каждый день устанавливает новые стандарты и рекорды, включая лучший фондовый рынок и пенсионные планы, — добавил Трамп. — В этом бардаке, шоу, нет ничего вдохновляющего, и, смотрите, оно получит отличные отзывы от фейковых СМИ, потому что они понятия не имеют, что происходит в реальном мире».
На Супербоуле по традиции было много звезд.
Но основное внимание было приковано к Ким Кардашьян. Она находилась рядом с легендарным гонщиком «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном. Слухи об их романе ходят уже несколько месяцев.
