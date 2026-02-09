Трамп разозлился из-за «пощечины». Чем запомнился Супербоул 2026 года

В ночь на понедельник прошло самое рейтинговое шоу на американском ТВ — Супербоул. Чем запомнился «главный американский матч», что взбесило президента США Дональда Трампа — в фотогалерее «РБК Спорт»

Фото: Chris Graythen / Getty Images

«Сиэтл Сихокс» победил «Нью-Ингленд Пэтриотс» в Супербоуле — чемпионском матче Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол), который прошел в Санта-Кларе (Калифорния, США).

Фото: Thearon W. Henderson / Getty Images

Матч завершился со счетом 29:13. При этом «Нью-Ингленд» первые очки набрал в заключительной четверти.

Главный тренер «Сиэтл Сихокс» Майк Макдональд обливается напитком Gatorade Патриком О'Коннеллом №52 после победы над «Нью-Ингленд Пэтриотс» в Супербоуле LX на стадионе «Леви'с Стэдиум» (Фото: Thearon W. Henderson / Getty Images)

«Сиэтл» во второй раз в истории выиграл Супербоул, до этого команда праздновала победу в 2014 году. В финале 2026 года команду возглавил квотербек Сэм Дарнолд, которого ранее называли неудачным драфтом.

Коко Джонс выступает во время Суперкубка LX на стадионе Levi's Stadium (Фото: Neilson Barnard / Getty Images)

Перед матчем четырехкратный номинант на премию «Грэмми» Чарли Пут исполнил национальный гимн, 11-кратная обладательница «Грэмми» Брэнди Карлайл — песню America the Beautiful, а R&B-исполнительница Коко Джонс — Lift Every Voice and Sing. Также на сцену вышли глухие артисты Фред Бим и Хулиан Ортис — они переводили песни на язык жестов.

Билли Джо Армстронг, Тре Кул и Майк Дирнт из группы Green Day выступают во время Суперкубка LX на стадионе Levi's Stadium (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Перед матчем также выступила рок-группа Green Day.

Фото: Ishika Samant / Getty Images

Но главное событие Супербоула состоялось в перерыве. В традиционном Halftime Show выступил Bud Bunny. 31-летний пуэрториканец — на данный момент главный популяризатор латиноамериканской культуры в США, один из самых высокооплачиваемых музыкантов.

Bad Bunny выступает на сцене во время шоу в перерыве матча Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi's Stadium (Фото: Chris Graythen / Getty Images)

Президент США Трамп ранее резко осудил выбор Bad Bunny хэдлайнером Halftime show, поскольку в главной американской игре, по его мнению, «должны петь на английском».

Сторонники Трампа ожидали провокационного шоу против миграционной политики. В частности, видеоблогер Джейк Пол перед Супербоулом назвал Bad Bunny «фальшивым американским гражданином, ненавидящим Америку».

Bad Bunny выступает на сцене во время шоу в перерыве матча Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi's Stadium (Фото: Ishika Samant / Getty Images)

Шоу пуэрториканца было политизированным, но не провокационным.

Кэрол Джи, Карди Би и Джессика Альба выступают на сцене во время перерыва матча Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi's Stadium (Фото: Chris Graythen / Getty Images)

Шоу началось в плантациях сахарного тростника и переросло в массовые танцы, в которых приняли участие Педро Паскаль, Джессика Альба, Cardi B и другие звезды.

Рики Мартин выступает вместе с группой Bad Bunny на сцене во время перерыва матча Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi's Stadium (Фото: Ronald Martinez / Getty Images)

В середине шоу на сцену вышел Рики Мартин с песней Lo Que Le Paso a Hawaii.

Bad Bunny и Lady Gaga выступают на сцене во время шоу в перерыве матча Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi's Stadium (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Следом Леди Гага исполнила латиноамериканскую версию песни Die With a Smile, после чего станцевала с Bad Bunny.

Bad Bunny выступает на сцене во время шоу в перерыве матча Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi's Stadium (Фото: Thearon W. Henderson / Getty Images)

Пуэрториканец завершил шоу фразой «Боже, благослови Америку», перечислил все страны Латинской и Северной Америки, а затем показал мяч с надписью «Вместе мы — Америка».

Фото: Thearon W. Henderson / Getty Images

Дональд Трамп назвал Halftime show «пощечиной» для США

«Шоу в перерыве Супербоула было просто ужасным, одним из худших за всю историю! Оно лишено смысла, является оскорблением величия Америки и не отражает наши стандарты успеха, креативности и совершенства, — написал президент США. — Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а танцы отвратительны».

Bad Bunny выступает на сцене во время шоу в перерыве матча Apple Music Super Bowl LX на стадионе Levi's Stadium (Фото: Neilson Barnard / Getty Images)

«Это «шоу» — просто «пощечина» нашей стране, которая каждый день устанавливает новые стандарты и рекорды, включая лучший фондовый рынок и пенсионные планы, — добавил Трамп. — В этом бардаке, шоу, нет ничего вдохновляющего, и, смотрите, оно получит отличные отзывы от фейковых СМИ, потому что они понятия не имеют, что происходит в реальном мире».

Джей-Зи и его дочь Блю Айви Картер наблюдают за игрой перед началом Супербоула LX (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

На Супербоуле по традиции было много звезд.

Хуан «OG» Перес, Джей-Зи, Блю Айви Картер и Роберт Крафт запечатлены во время Суперкубка LX на стадионе Levi's Stadium (Фото: Neilson Barnard / Getty Images)

Трэвис Скотт запечатлен на боковой линии перед началом Супербоула LX (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Льюис Хэмилтон и Ким Кардашьян.

Но основное внимание было приковано к Ким Кардашьян. Она находилась рядом с легендарным гонщиком «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном. Слухи об их романе ходят уже несколько месяцев.