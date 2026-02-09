Купленный клубом Роналду за €77 млн колумбиец перешел в аренду в «Зенит»

Джон Дуран будет играть в «Зените» на правах аренды до конца сезона

Джон Дуран (Фото: Abdullah Ahmed / Getty Images)

Колумбийский нападающий Джон Дуран перешел в петербургский «Зенит» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

Права на игрока принадлежат саудовскому «Ан-Насру», который в январе 2025 года купил футболиста у английской «Астон Виллы» за €77 млн. В июле он был отправлен в аренду в Турцию в «Фенербахче», где провел 21 матч и забил пять голов.

Трансферную стоимость футболиста Transfermarkt оценивает в €32 млн.

В декабре 2025 года, как сообщила газета Hurriyet, «Галатасарай» обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела против Дурана. Причиной стало его вызывающее поведение во время празднования гола на матче чемпионата Турции. Тогда Дуран запрыгнул на рекламный щит и, находясь на нем, схватил себя за паховую область. Дело в итоге не возбуждали.

Дуран ранее также играл за колумбийский «Энвигадо» и «Чикаго Файр» в MLS. За сборную Колумбии форвард провел 17 матчей, забил три гола и стал серебряным призером Кубка Америки 2024 года.

Для «Зенита» это уже второе серьезное усиление в текущее трансферное окно. Ранее клуб подписал бразильского полузащитника Джона Джона.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, после 18 игр на его счету 39 очков.