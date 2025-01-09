«Реал» победил «Мальорку» и сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании

«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании

В полуфинале «Реал» победил «Мальорку» со счетом 3:0 и в четвертый раз подряд вышел в финал

Фото: Yasser Bakhsh / Getty Images

Мадридский «Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, который проводится в Джидде (Саудовская Аравия).

В полуфинале мадридцы обыграли «Мальорку» со счетом 3:0.

Накануне в другом полуфинале «Барселона» обыграла «Атлетик» со счетом 2:0.

Финал пройдет 12 января.

«Реал» и «Барселона» в третий раз подряд разыграют трофей, в прошлом году победили мадридцы. «Реал» сыграет в финале в четвертый раз подряд.

Суперкубок Испании с 2020 года разыгрывается с участием четырех команд.

Рекордсменом по числу титулов является «Барселона», у которой 14 побед. У «Реала» — 13 трофеев.