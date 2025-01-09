«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании
Мадридский «Реал» вышел в финал Суперкубка Испании, который проводится в Джидде (Саудовская Аравия).
В полуфинале мадридцы обыграли «Мальорку» со счетом 3:0.
Накануне в другом полуфинале «Барселона» обыграла «Атлетик» со счетом 2:0.
Финал пройдет 12 января.
«Реал» и «Барселона» в третий раз подряд разыграют трофей, в прошлом году победили мадридцы. «Реал» сыграет в финале в четвертый раз подряд.
Суперкубок Испании с 2020 года разыгрывается с участием четырех команд.
Рекордсменом по числу титулов является «Барселона», у которой 14 побед. У «Реала» — 13 трофеев.
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