Рудковская назвала фигурное катание «мазохизмом за собственные деньги»
Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала «Спорт-Экспрессу», что не получает удовольствия от погружения в мир фигурного катания.
Рудковская является гендиректором школы «Ангелы Плющенко», которая была открыта в 2017 году.
«Я всегда считала, что шоу-бизнес грязный. Но после того, как я очутилась в фигурном катании, мне каждый день хочется помыть руки. Гораздо больше мыла стала использовать. <...> Для меня фигурное катание — не бизнес. Это хобби и мазохизм за собственные деньги», — сказала Рудковская.
По словам Рудковской, в фигурном катании на протяжении долгого времени она наблюдает одно и то же — неблагодарность. «Неприменительно к конкретным фамилиям — это общее явление. В шоу-бизнесе мне люди 20 раз скажут спасибо, позвонят. Даже большие артисты», — отметила Рудковская.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов