Спорт⁠,
0

Рудковская назвала фигурное катание «мазохизмом за собственные деньги»

Продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко заявила, что неблагодарность — общее явление в фигурном катании
Яна Рудковская
Яна Рудковская (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Яна Рудковская, продюсер и жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала «Спорт-Экспрессу», что не получает удовольствия от погружения в мир фигурного катания.

Рудковская является гендиректором школы «Ангелы Плющенко», которая была открыта в 2017 году.

«Я всегда считала, что шоу-бизнес грязный. Но после того, как я очутилась в фигурном катании, мне каждый день хочется помыть руки. Гораздо больше мыла стала использовать. <...> Для меня фигурное катание — не бизнес. Это хобби и мазохизм за собственные деньги», — сказала Рудковская.

По словам Рудковской, в фигурном катании на протяжении долгого времени она наблюдает одно и то же — неблагодарность. «Неприменительно к конкретным фамилиям — это общее явление. В шоу-бизнесе мне люди 20 раз скажут спасибо, позвонят. Даже большие артисты», — отметила Рудковская.

