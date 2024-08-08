Сборная США вырвала победу у сербов и вышла в финал Олимпиады по баскетболу

США вырвали победу у сербов и вышли в финал Олимпиады по баскетболу

В финале американская команда сыграет против сборной Франции, которая ранее в четверг обыграла немцев

Стефен Карри (Фото: Panoramic / Global look press)

Сборная США обыграла команду Сербии в полуфинале Олимпиады, которая проходит в Париже. Встреча завершилась со счетом 95:91. Практически всю игру сербы были впереди, но упустили победу за две минуты до конца. Особенно активно у американцев выглядели Стефен Карри и Леброн Джеймс.

Самым результативным игроком в составе американцев стал разыгрывающий Карри. Он записал на свой счет 36 очков, восемь подборов и две результативные передачи. У сербов чаще всего кольцо американцев поражал Богдан Богданович. В его активе 20 очков, четыре подбора и три результативные передачи.

Таким образом в финале американцы сыграют против французов. которые в четверг сенсационно обыграли немцев со счетом 73:69. У французов самым результативным был Гершон Ябуселе (17 очка), у немцев — Деннис Шредер (17). Главная французская звезда Виктор Вембаньяма, лучший новичок НБА прошлого сезона, набрал 10 очков.

Финальная встреча состоится 10 августа.