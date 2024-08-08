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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Сербские баскетболисты вырвались вперед в начале матча с США на ОИ-2024

Сербские баскетболисты обыграли США в первых четвертях полуфинала Олимпиады
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Олимпиада-2024 в Париже
На стадионе «Париж-Берси» («Аккор-Арена») проходит полуфинальный баскетбольный матч летней Олимпиады между Сербией и США. Победитель сыграет с Францией в финале

Сборная Сербии по баскетболу сенсационно обходит команду США в первой части полуфинала Олимпиады, которая проходит в Париже.

По итогам двух четвертей счет 54:43 (31:23, 23:20) в пользу сербов.

В четвертьфинале  сербы в овертайме обыграли команду Австралии со счетом 95:90 (17:31, 25:23, 25:11, 15:17, 13:8). В том матче лидер сборной Сербии Никола Йокич, чемпион НБА-2023 и трехкратный обладатель награды самому ценному игроку сезона (2021, 2022, 2024), набрал 21 очко, сделал 14 подборов и восемь передач. 

Ранее в четверг сборная Франции сенсационно обыграла немцев со счетом 73:69 в матче 1/2 финала. У французов самым результативным был Гершон Ябуселе (17 очка), у немцев — Деннис Шредер (17). Главная французская звезда Виктор Вембаньяма, лучший новичок НБА прошлого сезона, набрал 10 очков.

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