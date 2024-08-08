На соревнованиях CrossFit Games в США один из участников утонул в озере
Участник CrossFit Games в США погиб во время соревнований по плаванию в четверг утром на озере в штате Техас, сообщает AP.
Организаторы заявили, что глубоко опечалены смертью одного из спортсменов и работают с властями над расследованием трагедии.
Имя погибшего официально не сообщается. AS писала, что это серб Лазар Дукич, который участвовал в соревнованиях четыре раза.
Представитель пожарного департамента города Форт-Уэрт сообщил, что их вызвали на место около восьми утра из-за пропавшего во время заплыва участника, тело которого нашли через час.
CrossFit Games проводятся с 2007 года.
Кроссфит — это тренировочный комплекс, который состоит из упражнений высокой степени интенсивности. В его основе используются элементы тренировок из других видов спорта (гимнастика, аэробика, тяжелая атлетика).
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