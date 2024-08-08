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На соревнованиях CrossFit Games в США один из участников утонул в озере

Тело утонувшего участника нашли через час. Организаторы не назвали его имя, но AS пишет, что погибшим является спортсмен из Сербии

Участник CrossFit Games в США погиб во время соревнований по плаванию в четверг утром на озере в штате Техас, сообщает AP.

Организаторы заявили, что глубоко опечалены смертью одного из спортсменов и работают с властями над расследованием трагедии.

Имя погибшего официально не сообщается. AS писала, что это серб Лазар Дукич, который участвовал в соревнованиях четыре раза.

Представитель пожарного департамента города Форт-Уэрт сообщил, что их вызвали на место около восьми утра из-за пропавшего во время заплыва участника, тело которого нашли через час.

CrossFit Games проводятся с 2007 года.

Кроссфит — это тренировочный комплекс, который состоит из упражнений высокой степени интенсивности. В его основе используются элементы тренировок из других видов спорта (гимнастика, аэробика, тяжелая атлетика).

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Анна Сатдинова
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