На соревнованиях CrossFit Games в США один из участников утонул в озере

Тело утонувшего участника нашли через час. Организаторы не назвали его имя, но AS пишет, что погибшим является спортсмен из Сербии

Участник CrossFit Games в США погиб во время соревнований по плаванию в четверг утром на озере в штате Техас, сообщает AP.

Организаторы заявили, что глубоко опечалены смертью одного из спортсменов и работают с властями над расследованием трагедии.

Имя погибшего официально не сообщается. AS писала, что это серб Лазар Дукич, который участвовал в соревнованиях четыре раза.

Представитель пожарного департамента города Форт-Уэрт сообщил, что их вызвали на место около восьми утра из-за пропавшего во время заплыва участника, тело которого нашли через час.

CrossFit Games проводятся с 2007 года.