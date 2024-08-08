Сборная Франции по баскетболу вышла в финал Олимпиады
Сборная Франции по баскетболу обыграла команду Германии со счетом 73:69 в матче 1/2 финала олимпийского турнира в Париже.
У французов самым результативным был Гершон Ябуселе (17 очка), у немцев — Деннис Шредер (17). Главная французская звезда Виктор Вембаньяма, лучший новичок НБА прошлого сезона, набрал 10 очков.
Германия на групповом турнире выиграла все три матча. А в четвертьфинале команда Херберта переиграла греков со счетом 76:63. Наибольший вклад в победу внес Франц Вагнер, который набрал 18 очков. У Франции были две победы в своей группе (над Бразилией и Японией в овертайме) и поражение (от Германии). А в четвертьфинале французы одолели канадцев 82:73.
Букмекеры до матча Франция — Германия отдавали предпочтение немцам. В рейтинге ФИБА Германия занимает третье место, а Франция — девятое.
В финале домашней Олимпиады французы сыграют против победителя пары Сербия — США.
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