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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Сборная Марокко выиграла бронзу Олимпиады с крупнейшим счетом за 96 лет

Сборная Марокко разгромила Египет со счетом 6:0 в матче за бронзу Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Матч в Нанте завершился поражением египтян со счетом 0:6. Марокканцы одержали самую крупную победу в медальном матче Олимпиады с 1928 года
Фото: Robert Cianflone / Getty Images
Фото: Robert Cianflone / Getty Images

Футболисты сборной Марокко завоевали бронзу Олимпиады в Париже, разгромив команду Египта со счетом 6:0.

Матч прошел в Нанте.

Два мяча на счету Суфьяна Рахими (на 26-й и 64-й минутах), также отличились Абде Эззалзули (23), Билал Эль-Ханнус (51), Акрам Накаш (73) и Ашраф Хакими (87).

Судья не стал добавлять минуты после истечения основного времени матча.

Это самая крупная победа, зафиксированная в матче за медаль в мужском олимпийском футболе с 1928 года. Тогда сборная Италии в матче за третье место разгромила Египет со счетом 11:3.

В финале 9 августа сыграют Франция и Испания.

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Анна Сатдинова
Футбол Олимпиада-2024 Марокко Египет
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