Даниил Медведев проиграл первый матч после Олимпиады
Первая ракетка России Даниил Медведев не смог выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале с призовым фондом почти $6,8 млн.
Медведев стартовал на турнире со второго круга, в котором его соперником стал испанец Алехандро Давидович-Фокина (42-й в рейтинге ATP).
Россиянин проиграл со счетом 4:6, 6:1, 2:6.
В 1/8 финала Давидович-Фокина сыграет с итальянцем Матео Арнальди (46-й) или россиянином Кареном Хачановым (22-й).
Медведев побеждал на турнире в 2021 году, в прошлом году чемпионом стал итальянец Янник Синнер.
На Олимпиаде в Париже Медведев дошел до третьего круга в одиночном разряде, а в парном с Романом Сафиуллиным и миксте с Миррой Андреевой вылетел в первом круге.
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