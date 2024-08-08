Даниил Медведев вылетел с «Мастерс» в Монреале после первого матча

Даниил Медведев проиграл первый матч после Олимпиады

Россиянин в стартовом матче турнира в Монреале уступил испанцу Алехандро Давидовичу-Фокине в трех сетах — 4:6, 6:1, 2:6. Это был первый турнир Медведева после Олимпиады в Париже

Даниил Медведев (Фото: Sean M. Haffey / Getty Images)

Первая ракетка России Даниил Медведев не смог выйти в третий круг турнира серии «Мастерс» в Монреале с призовым фондом почти $6,8 млн.

Медведев стартовал на турнире со второго круга, в котором его соперником стал испанец Алехандро Давидович-Фокина (42-й в рейтинге ATP).

Россиянин проиграл со счетом 4:6, 6:1, 2:6.

В 1/8 финала Давидович-Фокина сыграет с итальянцем Матео Арнальди (46-й) или россиянином Кареном Хачановым (22-й).

Медведев побеждал на турнире в 2021 году, в прошлом году чемпионом стал итальянец Янник Синнер.

На Олимпиаде в Париже Медведев дошел до третьего круга в одиночном разряде, а в парном с Романом Сафиуллиным и миксте с Миррой Андреевой вылетел в первом круге.