Медалистка Олимпиады рассказала о мотивах работы на OnlyFans
Работа на OnlyFans придает уверенности и связывает с фанатами, заявила Bild Алиша Ньюман, которая накануне завоевала бронзовую медаль Олимпиады в прыжках с шестом.
«Это придает мне уверенности, я чувствую себя комфортно. <.> Я много публикую свои тренировки, рассказываю о питании, даю множество советов и рекомендаций», — сказала она.
По ее словам, у людей существует определенное клише, когда они думают о людях, работающих на OnlyFans. «Я не могу изменить мнение людей. Но этот сайт связал меня со многими фанатами. Больше, чем любую другую прыгунью с шестом в прошлом. Меня не волнует, что об этом думают другие. Я та, кто я есть, и я делаю это хорошо», — сказала Ньюман
30-летняя девушка имеет 65 000 подписчиков на платформе. Она снимается полуобнаженной в различных локациях. Например, на яхте, у зеркала или в спортзале. Полностью голой она никогда не появляется.
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