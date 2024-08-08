Медалистка Олимпиады рассказала о мотивах работы на OnlyFans

30-летняя Алиша Ньюман заявила,что у людей существует определенное клише, когда они думают о людях, работающих на OnlyFans

Алиша Ньюман (Фото: IMAGO/Daniela Porcelli / Global look press)

Работа на OnlyFans придает уверенности и связывает с фанатами, заявила Bild Алиша Ньюман, которая накануне завоевала бронзовую медаль Олимпиады в прыжках с шестом.

«Это придает мне уверенности, я чувствую себя комфортно. <.> Я много публикую свои тренировки, рассказываю о питании, даю множество советов и рекомендаций», — сказала она.

По ее словам, у людей существует определенное клише, когда они думают о людях, работающих на OnlyFans. «Я не могу изменить мнение людей. Но этот сайт связал меня со многими фанатами. Больше, чем любую другую прыгунью с шестом в прошлом. Меня не волнует, что об этом думают другие. Я та, кто я есть, и я делаю это хорошо», — сказала Ньюман

30-летняя девушка имеет 65 000 подписчиков на платформе. Она снимается полуобнаженной в различных локациях. Например, на яхте, у зеркала или в спортзале. Полностью голой она никогда не появляется.