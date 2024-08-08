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МОК пообещал вручить российским фигуристам бронзу Олимпиады-2022

МОК: бронзу Пекина российским фигуристам вручат в установленном порядке
Накануне стало известно, что российские фигуристы требовали отменить вручение медалей сборным США и Японии в Париже, куда они не смогли приехать. В МОК заявили, что вручат бронзу россиянам в установленном порядке
Фото: David Ramos / Getty Images
Фото: David Ramos / Getty Images

МОК будет уважать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по медалям командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине и вручит бронзовые награды в установленном порядке. Об этом РБК заявили в пресс-службе МОК, комментируя требование российских фигуристов не вручать без них награды другим сборным в Париже.

Накануне американские и японские фигуристы получили перераспределенное золото и серебро Игр-2022 на специальной церемонии в Париже.

Перед церемонией стало известно, что Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Никита Кацалапов, Виктория Синицина и Марк Кондратюк просили CAS отменить церемонию.

В МОК ранее говорили, что российских фигуристов на вручении не будет из-за отстранения Олимпийского комитета России и логистических проблем.

В Международном союзе конькобежцев (ISU) в четверг заявили, что МОК позаботится о передаче наград россиянам.

Сборная США получила отобранные у российских фигуристов золотые медали
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Сборная США по фигурному катанию

ISU после завершения дела Камилы Валиевой и ее дисквалификации присудил сборной России вместо золота бронзу, американцам — золото, а японцам — серебро. Это не устроило канадцев, которые заняли четвертое место и рассчитывали попасть в призеры.

Российская и канадская стороны подали апелляции на решение ISU в CAS, который их отклонил.

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При участии
Анна Сатдинова
фигурное катание Международный олимпийский комитет (МОК) Камила Валиева допинг
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