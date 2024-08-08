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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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RMC Sport сообщил о грязной воде в Сене восемь из десяти дней Олимпиады

RMC Sport: вода в Сене была пригодна для плавания только два дня из десяти
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Мэр Парижа ранее заявила, что никто из спортсменов не заболел из-за плавания в Сене. При этом исследования проб воды показали, что даже в день смешанной эстафеты по триатлону уровень загрязнения реки был выше допустимого
Фото: Martin Bureau - Pool / Getty Images
Фото: Martin Bureau - Pool / Getty Images

Пробы воды в Сене в течение Олимпиады показывали ее непригодность для плавания в течение восьми из десяти дней, в том числе во время смешанной эстафеты по триатлону 5 августа. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на расследование Mediapart.

В оргкомитете назвали данные «заигрыванием с лимитами» и указали, что превышение было обнаружено вне маршрута триатлонного заплыва, пусть и менее чем в 300 м вниз по течению.

В Mediapart указали, что за исключением 30 и 31 июля результаты проб превысили требования Международного союза триатлона, «будь то загрязнение кишечной палочкой (E. coli) или кишечными энтерококками».

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При этом 30 июля мужские соревнования по триатлону на Сене не состоялись — их перенесли на день позднее, а первый тренировочный заплыв на реке разрешили только 7 августа, перед соревнованиями пловцов-марафонцев.

Мэр Парижа Анн Идальго 7 августа заявила, что новости о заболевших из-за плавания в Сене спортсменах — фейк.

«Нет абсолютно ни одного спортсмена, который бы заболел из-за того, что купался в Сене, или который снялся бы с соревнований из-за того, что плавал в Сене», — сказала Идальго.

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