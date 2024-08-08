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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Сборной КНДР могут запретить вывозить из Франции смартфоны Samsung

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Олимпиада-2024 в Париже
Власти КНДР опасаются, что вывоз на родину олимпийских спонсорских телефонов нарушит санкции ООН
Спортсмены&nbsp;делают селфи на Олимпиаде в Париже
Спортсмены делают селфи на Олимпиаде в Париже (Фото: Jared C. Tilton/Getty Images)

В КНДР обсуждают введение запрета для северокорейских спортсменов возвращаться после Олимпиады на родину со спонсорскими смартфонами Samsung. Об этом сообщает Yonhap.

Передача смартфонов от партнера Олимпийских игр Samsung северокорейским спортсменам, участвующим в Олимпийских играх в Париже, может быть расценена как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН в отношении Пхеньяна. Одна из них, принятая в декабре 2017 года после запуска Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, запрещает КНДР доступ к промышленному оборудованию для развития своих ядерных и ракетных программ. 

«Но это вопрос, на который в конечном итоге должен ответить МОК», — заявил журналистам представитель МИД КНДР на условиях анонимности.

На Олимпийских играх 2018 года Северная Корея отказалась принимать смартфоны, поскольку организаторы зимних Игр предложили предоставить их при условии, что северокорейские спортсмены вернут телефоны перед отъездом домой.

31 июля призеры олимпийских соревнований по настольному теннису из Китая, КНДР и Южной Кореи сделали совместное «селфи победителей» на пьедестале почета на смартфон, предоставленный партнером МОК. 

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Арсений Ефременко
Олимпиада-2024 Совбез ООН ООН КНДР Samsung санкции ООН
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