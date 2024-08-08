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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Высмеявшая воду в Сене пловчиха призналась, что пила из реки на заплыве

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Перед турниром спортсменка смеялась над купанием в грязной воде, но в момент забыла обо всех возможных бактериях
Шарон ван Рувендал на Олимпиаде в Париже
Шарон ван Рувендал на Олимпиаде в Париже (Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Пловчиха Шарон ван Рувендал из Нидерландов, ставшая первой в истории двукратной олимпийской чемпионкой в плавании на открытой воде на дистанции 10 км, пила речную воду во время заплыва по Сене. Об этом спортсменка рассказала Reuters.

8 августа на Играх в Париже Ван Раувендал завоевала золотую медаль в плавании на открытой воде на дистанции 10 км. Первое олимпийское золото она получила в 2016 году в Рио. Пловчиха не обратила внимания на опасения по поводу бактериальных инфекций, когда в ходе соревнований пила воду из Сены на пути к победе.

Спортсменка поглощала напитки, подвешенные на удочках над водой во время изнурительной гонки вверх и вниз по Сене, но поняла, что ей понадобится больше жидкости, чтобы обойти своего австралийского партнера по тренировкам Моешу Джонсона. «В какой-то момент мне захотелось пить, и я пила Сену. Теперь посмотрим», — рассказала ван Рувендал после победы.

Перед первыми соревнованиями в Сене в рамках парижской Олимпиады Шарон ван Раувендал в соцсетях высмеяла низкое качество городского водоема. Она шутила, что после купания пловцы превратятся в Голлума, персонажа книг и фильмов «Властелин колец». На своей странице в соцсети X пловчиха опубликовала картинку, на которой Голлум выплывает из Сены и дает интервью журналисту. «Девять дней до того, как мы выйдем из воды в таком виде», — подписала мем ван Раувендал.

Фото: скриншот из соцсети X / x.com
«Девять дней до того, как мы выйдем из воды в таком виде», — подписала спортсменка фотографию
(Фото: скриншот из соцсети X / x.com)

Утром 8 августа организаторы Игр одобрили качество воды в реке, что позволило провести гонку вовремя, но ранее проблемы с высоким содержанием бактерий в Сене мешали тренировкам олимпийцев и даже заставили перенести на сутки мужской турнир по триатлону. Впервые тренировочный заплыв на Олимпиаде разрешили в среду, 7 августа.

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