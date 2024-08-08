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Путин наградил орденом отметившего 70-летие Газзаева

Путин наградил Газзаева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Валерия Газзаева наградили за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного спорта. Он является единственным российским тренером, выигравшим еврокубок — Кубок УЕФА с ЦСКА в 2005 году
Валерий Газзаев
Валерий Газзаев (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Один из самых титулованных футбольных тренеров России Валерий Газзаев, отметивший накануне 70-летие, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, следует из указа президента России Владимира Путина.

Газзаев награжден за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного спорта.

Наибольших успехов в качестве тренера Газзаев достиг с ЦСКА, который возглавлял в 2001–2003 и 2004–2008 годах: на его счету Кубок УЕФА (2005), три победы в чемпионате России, четыре Кубка и два Суперкубка России с армейцами.

ЦСКА поздравил Газзаева с 70-летием
Спорт
Валерий Газзаев

Также Газзаев тренировал в разные годы владикавказскую «Аланию», московское и киевское «Динамо», основную и молодежную сборные России.

В качестве игрока Газзаев стал призером Олимпиады-1980 в составе сборной СССР.

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Анна Сатдинова
Футбол Валерий Газзаев Владимир Путин
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