Путин наградил орденом отметившего 70-летие Газзаева
Один из самых титулованных футбольных тренеров России Валерий Газзаев, отметивший накануне 70-летие, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, следует из указа президента России Владимира Путина.
Газзаев награжден за большой вклад в развитие и популяризацию отечественного спорта.
Наибольших успехов в качестве тренера Газзаев достиг с ЦСКА, который возглавлял в 2001–2003 и 2004–2008 годах: на его счету Кубок УЕФА (2005), три победы в чемпионате России, четыре Кубка и два Суперкубка России с армейцами.
Также Газзаев тренировал в разные годы владикавказскую «Аланию», московское и киевское «Динамо», основную и молодежную сборные России.
В качестве игрока Газзаев стал призером Олимпиады-1980 в составе сборной СССР.
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