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Провалившая проверку на гендер Семеня захотела возглавить World Athletics

Провалившая проверку на гендер Кастер Семеня захотела возглавить World Athletics
Семеня не может участвовать в женских соревнованиях World Athletics из-за мужского уровня тестостерона, связанного с нарушением полового развития. Она заявила, что получит большую поддержку в качестве кандидата в 2027 году
Кастер Семеня
Кастер Семеня (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня, которой международная федерация (World Athletics) запретила соревноваться без коррекции повышенного уровня тестостерона, заявила ARD, что планирует возглавить эту организацию.

Действующий глава World Athletics британец Себастьян Коу проводит на посту третий срок и не сможет пойти на выборы в 2027 году. Другие кандидаты пока не заявляли о планах возглавить федерацию.

«Мне нравится бросать вызов людям, которым нет дела до прав спортсменов», — сказала Семеня, отметив, что собирается обеспечить равное отношение ко всем спортсменам и рассчитывает получить большую поддержку своей кандидатуры.

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Семене 33 года. В апреле 2018 года World Athletics объявила, что спортсменки с гиперандрогенией смогут выступать на турнирах под эгидой организации только при условии медикаментозного снижения уровня гормона до определенного уровня.

Семеня проиграла апелляции в Спортивном арбитражном суде (CAS) и Федеральном суде Швейцарии.

CAS подтвердил, что у Семени нарушение полового развития (DSD) — 46XY 5-ARD (дефицит 5-альфа-редуктазы), у нее мужские хромосомы, она родилась без матки с внутренними яичками, а ее уровень тестостерона соответствует мужскому, что дает ей значительное преимущество перед соперницами.

Семеня победила на 800-метровке на Играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

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