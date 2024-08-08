Российским фигуристам передадут бронзовые медали Олимпиады-2022

МОК пообещал позаботиться о передаче спортсменам из России присужденных им наград

Париж во время Олимпиады (Фото: REUTERS/Lisa Leutner)

Международный олимпийский комитет (МОК) позаботится о передаче российским фигуристам бронзовых медалей за командный турнир Олимпийских игр в Пекине. Об этом агентству ТАСС заявили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

В среду, 7 августа, в Париже провели церемонию награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года. Золотые медали получила сборная США, серебряные — Японии. Бронзу должны были вручить фигуристам из России, но делегация не смога приехать из-за отстранения ОКР и сложностей в маршруте.

«Представители России не могли присутствовать на церемонии награждения из-за отстранения Олимпийского комитета России. МОК позаботится о передаче бронзовых медалей российским фигуристам», — сообщили в Международном союзе конькобежцев.

Перед награждением российские фигуристы, участвовавшие в Играх-2022, кроме Камилы Валиевой, потребовали не проводить церемонию без их присутствия. Жалобу в выездную панель Спортивного арбитражного суда (CAS) подали Александр Галлямов, Анастасия Мишина, Никита Кацалапов, Виктория Синицина и Марк Кондратюк.

В Токио награждение не состоялось из-за дела Камилы Валиевой: допинг-проба спортсменки дала положительный результат. Тогда ISU переместил на первое место американскую сборную. Серебро Олимпиады должна была получить команда Японии. Россия подавала апелляцию, посчитав, что сборной должно было достаться золото, но ее отклонили. Также апелляцию подавала сборная Канады, которая рассчитывала на третье место, но ее тоже отклонили.